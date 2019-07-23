Трамп заявил, что Евросоюз «обдирает» США хуже Китая

Вашингтон, 23 июля. Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз «обдирает» Соединенные Штаты в торговой сфере больше, чем Китай. Об этом глава Белого дома заявил в ходе выступления на конференции консервативной организации Turning Point USA в Вашингтоне.

«Другие страны ужасно обдирают нас, и худшие обидчики это так называемый союзник Евросоюз, который обижает нас в торговле больше, чем Китай», — заявил Трамп.

Президент США выразил уверенность, что Евросоюз был специально создан для уничтожения экономики Соединенных Штатов. Он также выразил недоумение в связи с тем, что США оказывают военную помощь странам ЕС, которые используют Вашингтон для улучшения своего экономического положения.

«Страны ЕС, убивают нас, они были созданы, чтобы экономически сокрушить нас и при этом мы защищаем их. Они обдирают нас в торговле, а мы защищаем их, и они нас обдирают на этом снова», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп отметил, что с его приходом к власти «весь мир начал уважать» Соединенные Штаты. Он также добавил, что намерен «заставить» американских союзников платить, передает РИА Новости.

Напомним, в конце июня Трамп заявил о намерении ввести пошлины на импорт автомобилей из стран Евросоюза. Позднее глава Белого дома заявил, что принял решение отложить введение пошлин на шесть месяцев. Кроме того, Трамп поручил министерству торговли США провести расследование, чтобы выяснить насколько сильно угрожает импорт автомобилей из ЕС национальной безопасности США.