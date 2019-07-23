Италия, Нидерланды и Франция поддержали идею патрулирования Ормузского пролива

Лондон, 23 июля. Ряд европейских стран поддержали идею создать коалицию для патрулирования Ормузского пролива, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов в Европейском союзе.

По данным информагентства, предложение о проведении операции в Ормузском проливе озвучила Великобритания на встрече в Брюсселе.

Дипломаты уточнили, что идею решительно поддержали Дания, Италия, Нидерланды и Франция. Заинтересованность выразили Германия, Испания, Польша и Швеция. Предполагается, что миссию может возглавить флот Великобритании и Франции.

По данным агентства, Лондон предлагает не привлекать напрямую весь Евросоюз, а также НАТО или США.

Напомним, в прошедшую пятницу Иран задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, который, как утверждают иранские власти, отключил аппарат позиционирования и игнорировал предупреждения иранской стороны. Экипаж, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может выйти с ними на связь.

Министр обороны Британии Джереми Хант предупредил, что Лондон не оставит без ответа захват танкера. Как сообщала «Газета.ру», Хант назвал эту ситуацию неприемлемой и отметил, что британская сторона будет отвечать решительно, но взвешенно. Также подчеркивается, что последствия не будут носить военный характер.

Отметим, это не первое предложение создать коалицию в данном регионе. Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США намерены создать коалицию, чтобы патрулировать Ормузский пролив. По его словам, к ней могут присоединиться страны со всего мира.

Во вторник заявление Помпео прокомментировал первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири. По его словам, необходимость в создании коалиции по обеспечению безопасности региона отсутствует. Политик подчеркнул, что вмешательство других стран подорвет безопасность региона.