Бастрыкин встретился с замглавы МВД Австрии

Москва, 23 июля. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во вторник посетил Вену, где встретился с первым замглавы МВД Австрии Вильгельмом Сандриссером.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество на уровне следственных органов. В частности, был поднят вопрос об обмене научно-педагогическим опытом между академиями Следственного комитета РФ и Международной антикоррупционной академией Лаксенбурга.

«По итогам переговоров Александр Бастрыкин выразил надежду на дальнейшее поступательное и всестороннее укрепление правоохранительного сотрудничества между Россией и Австрией, а также пригласил с ответным визитом посетить Следственный комитет РФ», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Отметим, что на сегодняшний день между российскими и австрийскими следователями уже налажено тесное взаимодействие. Так, например, в результате совместной работы специалистов двух стран были задержаны и депортированы в Россию многие граждане РФ, подозреваемые в различных преступлениях. Речь, в частности, идет об Аслане Гагиеве и Александре Гительсоне.