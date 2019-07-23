Арест Абызова продлили на три месяца

Москва, 23 июля. Суд принял решение продлить арест бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова на три месяца. Его обвиняют в мошенничестве на сумму 4 миллиарда рублей.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Абызову, Степанову и Фрайденберг меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 месяца, до 25 октября 2019 года», ― цитирует РИА Новости вердикт судьи Артура Карпова.

Данное решение означает, что арест был продел не только бывшему министру, но и двум другим фигурантам этого дела: генеральному директору российской бизнес-группы «Ру-Ком» Николаю Степанову и директору по экономике и финансам новосибирского АО «Ремонтэнергомонтаж и сервис» (РЭМиС) Галине Фрайденберг .

Следователь порекомендовал оставить Абызова в СИЗО, напомнив, что ни он, ни другие фигуранты дела пока не признали вину, а также до сих пор фактически отказываются от дачи показаний и сотрудничества со следствием. В частности, Николай Степанов отказался даже дать образцы своего голоса.

По мнению следователя, вина фигурантов дела подтверждается многочисленными доказательствами, собранными в ходе дела, а их нахождение на свободе может угрожать объективному расследованию дела. Кроме того, Абызов успел предпринять ряд мер, чтобы скрыть значительные суммы, находящиеся на его счетах. Позицию следователя поддержал и прокурор.

Напомним, Абызова задержали сотрудники Федеральной службы безопасности 26 марта. Следствие предполагает, что бывший чиновник с апреля 2011 по ноябрь 2014, будучи бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих предприятий, создал и возглавил преступное сообщество.

Как отмечали правоохранители, в результате действий преступной группировки были похищены не менее четырех миллиардов рублей. В Следственном комитете полагают, что деятельность ОПГ поставила под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны.