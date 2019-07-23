Лавров прокомментировал председательство Бразилии в БРИКС

Москва, 23 июля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Бразилия очень активно взялась за свое председательство в БРИКС. Глава МИД РФ считает, что нет оснований предполагать изменение подхода Бразилии к членству в организации.

Лавров напомнил, что новоизбранный президент Бразилии Жаир Болсонару после вступления в должность заявил о намерении сохранить преемственность и продолжить членство в БРИКС. Российский дипломат напомнил, что Бразилия готовит осенний саммит БРИКС, кроме того, в ближайшее время в Рио-де-Жанейро пройдет министерское заседание.

«Бразилия очень активно взялась за свое председательство: проводятся несколько десятков мероприятий, в том числе много министерских», — отметил Лавров в интервью латиноамериканскому телеканалу RT.

Глава МИД РФ заявил, что нет оснований полагать, что Бразилия пересмотрела свой подход в отношении БРИКС. Организация будет и дальше развиваться и тем самым отражать реалии многополярного мира.

«Запад в одиночку, без БРИКС и других стран, которые выступают со схожих с нами позиций в рамках «БРИКС плюс», уже не может решать никакие вопросы мировой экономики и финансов», — подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров добавил, что реалии многополярного мира проявляются не только в рамках БРИКС, но также и в «Группе двадцати». Этот формат уже зарекомендовал себя как ключевой механизм для решения международных экономических и финансовых вопросов, добавил российский министр.