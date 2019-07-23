США обвинили китайскую компанию в нарушении санкционного режима против КНДР

Вашингтон, 23 июля. Министерство юстиции США обвинило китайскую компанию и четырех граждан Китая в нарушении санкций против Северной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

Минюст США обвинил в нарушении санкционного режима против КНДР китайскую компанию Dandong Hongxiang Industrial Development Co. Ltd, а также ее владелицу Ма Саохун и трех управляющих Чжоу Цзяньшу, Хун Цзиньхуа и Ло Чуаньсю.

«Используя более 20 компаний, обвиняемые пытались провести незаконные финансовые операции в интересах находящихся под санкциями северокорейских компаний», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с 2009 по 2015 год китайская компания осуществляла сделки с компаниями из КНДР, которые находятся под действием санкций США. Минюст США обвиняет китайских граждан в нарушении санкционного режима, а также в финансовых махинациях и сговоре против США.

Согласно американским законам, наказание за данные правонарушения предполагает длительные тюремные сроки и крупные денежные штрафы.

Напомним, в конце июня президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против КНДР. По словам главы Белого дома, ограничения остаются в силе из-за угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов со стороны КНДР. Он также добавил, что США не намерены отменять санкции против КНДР, пока не будет достигнуто соглашение о ядерном разоружении с Сеулом.