МИД РФ представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

Москва, 23 июля. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов во вторник представил зарубежным партнерам разработанную Москвой концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

На презентации присутствовали представители арабских государств, Ирана, Турции, государств Евросоюза, ЛАГ, БРИКС, а также постоянных членов Совбеза ООН — Великобритании, Китая, США и Франции.

По словам Богданова, центральная идея документа — создание механизма коллективной безопасности и сотрудничества в Персидском заливе с равноправным вовлечением всех государств данного региона.

«Главные принципы, положенные в основу Концепции, — поэтапность, многосторонность и неукоснительное соблюдение международного права, прежде всего Устава ООН и резолюции ее Совета Безопасности», — сообщает МИД России.

В частности, концепция предполагает консолидацию всех сил в составе единой антитеррористической коалиции, которая позволит обеспечить безопасность на Ближнем Востоке. Мобилизацию общественного мнения в мусульманских странах на борьбу с терроризмом. И неукоснительное соблюдение международного права.

Ранее сообщалось, что США готовят военную операцию «Страж» в Персидском заливе, целью которой считается создание безопасных морских путей на Ближнем Востоке. Согласно заявлению Центрального командования, Соединенные Штаты намерены координировать свои действия в рамках операции «Страж» с союзниками, чтобы «обеспечить свободу судоходства в регионе и защитить жизненно важные морские пути».

Поводом для подготовки операции стало задержание Ираном британского танкера. В Тегеране утверждают, что судно нарушало международные нормы.