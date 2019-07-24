Сирия, 24 июля. В небе над северной частью провинции Алеппо был зафиксирован разведывательный самолет ВВС Турции. Боец SDF**** похитил ящик с пожертвованиями из мечети в Ракке. К северу от Дейр-эз-Зора неизвестными было совершено покушение на одного из курдских главарей, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудар по террористам на окраине Аль-Латаминского выступа.

«Исламское государство»1 (ИГ1): подозревается в попытке покушения на высокопоставленного курдского главаря к северу от Дейр-эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): подверглась бомбардировке с воздуха к юго-западу от Алеппо.

Курды: причастны к краже аудиотехники и ящика с пожертвованиями из одной из главных мечетей города Ракка.

Армия Турция: ведет сбор разведывательных данных усилиями своих ВВС в северо-западной части САР.

Провинция Алеппо

Военные самолеты провели воздушную операцию против террористических бандгрупп к юго-западу от Алеппо. По информации Baladi News, авиаударам подверглись расположения «Хайят Тахрир аш-Шам» и других формирований вблизи захваченного боевиками исследовательского центра по сельскохозяйственному развитию засушливых земель, а также — в предместьях близлежащих населенных пунктов Заммар и Джазрайя, расположенных у самой границы с соседней провинцией Идлиб. Данные о масштабе урона, понесенного «Джебхат ан-Нусрой» (деятельность запрещена в РФ) и ее сторонниками, пока выясняются.

Турецкий разведывательный самолет был неоднократно замечен в небе над северо-западной частью САР. Особенно тщательно он исследовал местность в районе линии соприкосновения позиций курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и союзной Анкаре Сирийской свободной армии (ССА)** между городами Дарат-Изза, Азаз и Мареа на севере Алеппо, сообщает военный источник в Twitter (@IntelStrabo). Также он был зафиксирован над прилегающими районами Идлиба.

Провинция Дейр-эз-Зор

Глава так называемого комитета по связям с общественностью организованного курдскими оккупантами совета Дейр-эз-Зора по имени Нури Аль-Хамиш пережил покушение в городе Абу-Хашаб к северу от административного центра провинции. Согласно данным DeirEzzor24, неизвестные боевики открыли огонь по автомобилю высокопоставленного члена политического крыла Демократических сил Сирии (SDF). Аль-Хамиш получил ранения, однако выжил, и теперь его жизни ничто не угрожает. Необходимо отметить, что в зоне оккупации США и SDF на северо-востоке САР сохраняется очень высокая активность подпольных ячеек «Исламского государства» (запрещено в РФ), которые совершают нападения на позиции курдов и жилые районы почти ежедневно.

Провинция Ракка

Один из бойцов «Демократических сил» по имени Ибрагим Баклау ограбил одну из крупнейших мечетей в Ракке. По сведениям информагентства Al Manar News, радикал похитил ящик с пожертвованиями и аудиотехнику для ее последующей продажи. Напомним, город находится в оккупации курдских группировок с октября 2017-го года, после ухода оттуда отрядов ИГ. За это время, однако, ситуация мало изменилась с момента «царствования» террористов. Административный центр до сих пор представляет собой свалку руин разрушенных зданий, из-под которых все еще достают останки погибших жителей. Безопасность в регионе также находится на крайне низком уровне из-за попустительства главарей SDF и США.

Провинция Хама

ВВС Сирии нанесли ракетные удары по опорным пунктам террористов к северу от Хамы в ответ на недавние очередные попытки прорыва линий обороны Сирийской арабской армии (САА). По данным Thiqa News Agency, бомбардировкам подверглись укрепрайоны боевиков недалеко от города Таль-Малах, расположенного на окраине Аль-Латаминского выступа. Информация о причиненном джихадистам уроне устанавливается. Дислоцирующиеся в этой местности бандгруппы преимущественно связаны с «Ан-Нусрой», которая отказалась соблюдать перемирие в зоне «Большого Идлиба».

1 Организация запрещена на территории РФ.