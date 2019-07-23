Лавров назвал бесперспективной санкционную политику США на Кубе

Москва, 23 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсолютно неприемлемой политику США, проводимую в отношении Кубы. Министр уверен, что санкционная политика Вашингтона «не имеет никакой перспективы».

В интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT Лавров назвал «абсолютно неприемлемым поведение» США.

«Задействованием третьей главы закона Хелмса-Бертона США в очередной раз показали всем, что они пренебрегают международным правом и пытаются экстерриториально распространять свои собственные законы на всех других. Это печально. Думаю, эта политика не имеет никакой перспективы», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Министр напомнил, что санкции Вашингтона против Кубы действуют почти 60 лет, их ослабляли, однако потом вновь ужесточали. При этом 190 стран ежегодно голосуют за резолюцию, согласно которой необходимо отменить торговое эмбарго против Кубы. Но Соединенные Штаты в одиночестве голосуют против этой резолюции.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что не вижу перспективы у такой политики. Убежден, что в конечном итоге США осознают тупиковость этой линии», — резюмировал Лавров.

Закон Хелмса-Бертона был принят в 1996 году. Согласно тексту документа, санкции США распространяются не только на Кубу, но и на иностранные компании, сотрудничающие с ней. Все президенты США откладывали действие данного закона. Однако в 2019 году администрация Дональда Трампа сообщила, что Вашингтон со 2 мая не будет откладывать применение закона.

В начале июня, как передавала «Газета.ру», офис по контролю над иностранными активами при министерстве финансов (OFAC) заявил, что Соединенные Штаты ужесточили санкции по Кубе. Власти США запретили групповые образовательные поездки. Также под запрет попали автомобили и самолеты, по которым ранее выдавались лицензии на экспорт.

Комментируя ужесточение ограничительных мер, в Вашингтоне заявили, что Куба якобы дестабилизирует Западное полушарие.