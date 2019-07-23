Володин призвал Грузию к извинениям

Москва, 23 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Грузии извиниться за события этого лета. Такое мнение он озвучил в эфире телеканала «Россия 24», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В конце июня в Грузии начались массовые беспорядки, связанные с инцидентом, произошедшим во время Межпарламентской ассамблеи православия. Председательствовавший депутат Сергей Гаврилов по предложению организаторов занял кресло спикера местного парламента. Президент РФ Владимир Путин принял решение приостановить авиасообщение с Грузией.

«Конечно, нельзя, чтобы так строились отношения страны, которая, кроме добра, от России ничего не получила. Это нас возмутило, и поэтому мы приняли решение и считаем, что руководство Грузии, президент Грузии должны извиниться перед гражданами нашей страны. Заявление с ее стороны, что Россия — агрессор, Россия оккупировала территории грузинские, недопустимо», — заявил Володин.

Он также обратил внимание, что при формировании риторики необходимо учитывать вклад России в развитие экономики Грузии, который обеспечивается как за счет покупки вина и воды, так и за счет денежных переводов и большого туристического потока.