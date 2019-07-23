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Володин призвал Грузию к извинениям

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Володин призвал Грузию к извинениям

Москва, 23 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Грузии извиниться за события этого лета. Такое мнение он озвучил в эфире телеканала «Россия 24», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В конце июня в Грузии начались массовые беспорядки, связанные с инцидентом, произошедшим во время Межпарламентской ассамблеи православия. Председательствовавший депутат Сергей Гаврилов по предложению организаторов занял кресло спикера местного парламента. Президент РФ Владимир Путин принял решение приостановить авиасообщение с Грузией.

«Конечно, нельзя, чтобы так строились отношения страны, которая, кроме добра, от России ничего не получила. Это нас возмутило, и поэтому мы приняли решение и считаем, что руководство Грузии, президент Грузии должны извиниться перед гражданами нашей страны.

Заявление с ее стороны, что Россия — агрессор, Россия оккупировала территории грузинские, недопустимо», — заявил Володин.

Володин призвал Грузию к извинениям

Он также обратил внимание, что при формировании риторики необходимо учитывать вклад России в развитие экономики Грузии, который обеспечивается как за счет покупки вина и воды, так и за счет денежных переводов и большого туристического потока.

«Разве можно так относиться к стране, которая тебе помогает, которая перечисляет средства, туристы которой приезжают? Наоборот, нужно о них заботиться, нужно создавать комфорт, условия для того, чтобы приехали вновь.

Не нужно заниматься русофобией, потому что это нас и оскорбляет, и не может оставить равнодушными», — подытожил Володин.

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