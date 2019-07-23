Участникам Рославльской ОПГ вынесли приговор. ФАН-ТВ      

Присяжные Московского военного окружного суда вынесли приговор членам одной из самых кровавых банд в истории современной России. Осуждены два лидера и пять участников Рославльской ОПГ. Однако Николай Емельянов, более известный как Емеля, и десятки его сообщников до сих пор гуляют на свободе.

15 лет потребовалось следователям, чтобы раскрыть серию преступлений и вынести вердикт участникам одной из самых кровожадных ОПГ в истории криминальной России. Масштабы расследования впечатляют: 170 томов уголовного дела, более 300 опрошенных свидетелей и тысячи собранных улик. Только представьте: в состав банды Емели входило порядка сотни уголовников. Шесть убийств уже подтверждено, ряд эпизодов кровавой деятельности банды еще на стадии расследования — сыщикам предстоит раскрыть не один десяток убийств.

Емеля сколотил банду в начале 2000-х. К моменту своего расцвета ОПГ насчитывала не менее 70 человек. Бандиты умело расправлялась со всеми, кто вставал на пути, будь то криминальный авторитет или мелкий предприниматель.

«Группировка рославльская отличалась от других очень жесткой дисциплиной. Она была структурно обособлена и территориально, и внутри группы. Она была поделена на звенья и ячейки и специализировалась на совершении заказных убийств в основном по Брянской и Смоленской области», — рассказывает руководитель отдела по расследованию особо важных дел СК России по Калужской области Дмитрий Рыженко.

Среди эпизодов дела шесть убийств, все они доказаны. Жертвами стали участники конкурирующих банд. Правоохранителям Калужской области удалось разгадать основную хитрость, благодаря которой преступники долгое время оставались в тени. Только собрав воедино все факты, оперативники поняли масштабы деятельности банды.

«Смоленские участники преступной группы, которые хорошо известны подразделениям Смоленской области, совершали преступления на территории Брянской области, а Брянские — на территории Смоленской. Таким образом, длительное время им удавалось не попадать в поле зрения оперативников», — объясняет полковник полиции ГУУР МВД России Евгений Кузин.

Только после задержания некоторых участников ОПГ, жители Брянской и Смоленской областей начали давать показания, чем помогли задержать других членов банды. Уже во время следствия некоторые подозреваемые понимали, что им светит пожизненное заключение. Тогда они соглашались сотрудничать со следствием и сдавать своих подельников.

«Таких преступных сообществ по своей численности, дерзости, вооруженности, сплоченности, дисциплине — их достаточно немного. На сегодняшний день мы постараемся довести начатое дело до конца, чтобы все участники этого сообщества понесли заслуженное наказание», — добавил Евгений Кузин.

Суд над участниками преступного сообщества, которое возглавлял Емельянов — повторный. В 2014 году подозреваемые уже сидели на скамье подсудимых, однако коллегия присяжных полностью оправдала преступников. Такое решение стало шоком для следствия. Однако Верховный суд усмотрел в деле технические ошибки, и отменил решение, отправив дело на повторное рассмотрение. И вот — финал. Семь бандитов уже осуждены, но дело не закрыто. Впереди у следователей не один год работы, ведь оперативники полагают, что на счету банды в 10 раз больше убийств, чем удалось раскрыть на данный момент.