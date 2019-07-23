Европейские газовые трейдеры заявили о ненадежности Украины

Москва, 23 июля. Ситуация с долгами «Укртрансгаза» подрывает надежность Украины как газового партнера. Об этом говорится в письме Европейской федерации энерготрейдеров (EFET), которое поступило на имя главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, пишет издание «Украинские новости».

Трейдеры обратили внимание на то, что в прошлом месяце компания «Укртрансгаз» пыталась организовать 12 аукционов на закупку газа, однако ни один поставщик не откликнулся. Причиной слабой заинтересованности стали несвоевременные расчеты по уже существующим контрактам «Укртрансгаза». На сегодняшний день предприятие задолжало своим партнерам 4,1 млрд гривен (155 млн долларов). В результате голубое топливо было предоставлено «Нафтогазом».

Все это, пишет EFET, подрывает надежность не только погрязшего в долгах «Укртрансгаза», но и всей Украины в целом. В сложившейся ситуации инвесторы могут потерять интерес к украинскому рынку, в частности — к возможности хранить газ в украинских ПХГ.

«Ситуация крайне деликатная и вызывает беспокойство. Она угрожает стабильности «Укртрансгаза», а это, в свою очередь, поднимает серьезные, ранее не подтверждавшиеся практикой вопросы о безопасности поставок в регионе», — говорится в письме.

Трейдеры также указали, что продолжение несанкционированного отбора газа приведет к перебоям поставок, а это в свою очередь сильно ослабит позицию Киева на грядущих переговорах с Россией и ЕС по транзиту газа.