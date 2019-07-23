Памфилова встретилась с не допущенными к выборам кандидатами. ФАН-ТВ

Глава ЦИК встретилась с 25 независимыми кандидатами. Среди них знаменитые Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Юлия Галямина, Константин Янкаускас, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Сергей Митрохин и другие. Элла Памфилова согласилась собраться вместе со всеми независимыми и не зарегистрированными. На протяжении всей встречи глава ЦИК была открыта с теми, кто пришел, а они в свою очередь были очень благодарны за то, что их все-таки приняли и выслушали.

«Я считаю, что у вас есть право обжаловать решения. ЦИК сделает все, что от нас зависит. Не ради вас, а ради избирателей»,— подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова.

Но у сторон было и небольшое разногласие. Кандидаты в кандидаты требовали от Памфиловой зарегистрировать всех, кто сдал подписи, без исключения. Это глава ЦИК считает полным бредом.

«Зарегистрировать всех кандидатов — это невозможно»,— настаивает глава ЦИК.

Но при этом она предложила более разумный способ борьбы с причиной недовольства. Памфилова пообещала каждому кандидату подробно рассмотреть все причины отказа им и разобраться с этим.

Кроме того, независимые кандидаты попросили такой же тщательной проверки и для других кандидатов, тех, которых зарегистрировали. Они буквально требовали это от Памфиловой, но глава ЦИК отметила, что это не в компетенции центральной избирательной комиссии. И добавила, что если у них есть сомнения в том, что каких-то кандидатов зарегистрировали правомерно, то им стоит обратиться в соответствующие органы.

Памфилова дала оппозиционерам понять, что митинги, которые они собирают, служат для них не более чем агитационной программой, хотя они еще не кандидаты в Мосгордуму. В любом случае, эти сборы и шествия никак не повлияют на их регистрацию или ее отсутствие.

«Эффект митингов на избирательную комиссию ноль. Ноль! ... Хоть каждый день, но это не повлияет на решение»,— подчеркнула Элла Памфилова.

На предстоящие выборы в Мосгордуму избирком зарегистрировал 233 кандидата, 57 получили отказ. Среди них — известные оппозиционеры: Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Юлия Галямина, Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин и Елена Русакова. Они могут обжаловать решение Мосизбиркома через суд. Выборы пройдут в единый день голосования ― 8 сентября 2019 года.

Чем разговор начался — тем и закончился. Памфилова заявила, что ЦИК окажет помощь в проверке законности отказа, на том и разошлись.