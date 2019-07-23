Володин рассказал о возможном кризисе ПАСЕ

Москва, 23 июля. Нарушение равноправия делегаций национальных парламентов в ПАСЕ может привести к кризису организации. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» озвучил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

26 июня на сессии ПАСЕ была одобрена резолюция, в соответствии с которой права российской делегации в этой организации были восстановлены в полном объеме. Впоследствии РФ заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год. Поднимался также вопрос о возможности уплаты взноса за период отсутствия российской делегации.

«На данный момент считаем, что решения приняты правильные и вернулись именно исходя из как раз учета здравого смысла большинства, которое поддержало резолюцию и которое гарантирует равные права национальным делегациям», — заявил Володин.

При этом он отметил, что, «пока эти все решения не отражены в регламенте ПАСЕ, это все может быть подвергнуто сомнениям и это может измениться уже в ходе работы Парламентской ассамблеи».