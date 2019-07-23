Леся Рябцева готова была выйти на пикет за законные выборы в Мосгордуму

Москва, 23 июля. Бывший заместитель главреда «Эхо Москвы» Леся Рябцева поддержала муниципальных депутатов, вышедших на пикеты у здания Московской городской избирательной комиссии (МГИК) с требованием не допускать на выборы в Мосгордуму тех, кто нарушил закон.

В своем Telegram-канале журналистка сообщила, что тоже готова была выйти на пикеты, однако она не является муниципальным депутатом. При этом она выразила уверенность, что с обиженными «разберутся взрослые дяди и тети».

«Нет, ну серьезно, если ты так веришь в свою правоту, то иди в суд, че стремаешься. Зачем вот эти перетягивания, эскалация, шантаж», — обратилась Рябцева к представителям оппозиции.

Она также поинтересовалась у тех, кто не прошел на выборы из-за забракованных подписей: «чем вы такие отличившиеся».

«Почему вам можно нарушать закон и «собирать» подписи умерших, сдавать криво распечатанные подписные листы, надеяться, что «авось, прокатит» и никто не заметит косяков», — пишет Рябцева.

Как сообщалось ранее, вышедшие на одиночные пикеты муниципальные депутаты высказываются за то, чтобы выборы прошли по закону, который един для всех. Многие подчеркивают, что тезис оппозиции в нарушении закона зарегистрировать всех без исключений является нарушением законности в принципе.

Пикетирование спровоцировали действия оппозиции, которая требует допустить до выборов их так называемых «независимых кандидатов», нарушивших закон путем подделки подписей. Участники пикета считают, что нарушившие законодательство кандидаты не должны быть зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы.