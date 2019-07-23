Росстат объяснил аномальный приток мигрантов

Москва, 23 июля. Росстат объяснил рост числа мигрантов в России в начале 2019 года тем, что МВД теперь передает более полные данные, об этом сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что с 1 января 2019 года МВД направляет в Росстат не листки учета прибытия и выбытия, а форму федерального статистического наблюдения.

«Никаких изменений в методологии за данный период не произошло», — сообщили в Росстате в комментарии РБК.

Также в ведомстве отметили, что увеличение показателей произошло за счет тех, кто получил временную регистрацию в России. В Росстате сообщили, что миграция внутри страны сократилась.

Ранее исследователи ИНСАП РАНХиГС отметили аномальный приток мигрантов в страну. Число прибывших иностранных граждан стало рекордным за последние десять лет.