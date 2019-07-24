Сирия, 24 июля. Обострились вооруженные стычки курдов и ВС Турции на севере Хасаки. Еще один американский военный конвой прибыл в САР. Террористы ИГ1 активизировали вылазки в зонах контроля SDF**** в Хасаке и Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в поддержку САА в Южном Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили еще один этап подрывных работ в Алеппо; обстреливали позиции боевиков на границах «Большого Идлиба»; провели обыски северо-западнее Дейр-эз-Зора.

Курды: подозреваются в установке СВУ в кантоне Африн; пережили взрыв в городе Ас-Суса в Дейр-эз-Зоре; обвинялись в нападении на протурецких боевиков у Джандариса в Африне; понесли потери в живой силе в результате обстрела ВС Турции в Хасаке; заявили о ликвидации «спящей ячейки» ИГ в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрывов в Дейр-эз-Зоре и Хасаке.

ВС Турции: обвиняли курдов в установке СВУ в турецкой провинции Шанлыурфа; вели огонь по укрепрайонам SDF на севере Хасаки.

Соединенные Штаты: направили военный конвой на север Хасаки.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки в зонах контроля протурецких бандгрупп продолжились подпольные вылазки курдских радикалов. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (khalediskef), сперва взорвался заминированный автомобиль в населенном пункте Басута, что привело к жертвам среди гражданских лиц. Позднее неизвестные застрелили одного из бывших бойцов протурецкого формирования «Нур Ад-Дин Аз-Зенки», передавало агентство новостей Al Nour Radio. Кроме того, поступали данные об обнаружении бомбы поблизости от города Аль-Баб, которую, к счастью, удалось обезвредить.

Между тем к западу от Алеппо в течение всего дня отмечались перестрелки между правительственными силами и боевиками вооруженной оппозиции. По информации Twitter-канала (jisrtv), артиллерия Сирийской арабской армии (САА) прибегла к обстрелам позиций противника на подступах к населенным пунктам Кафр-Хамра, Хан Аль-Асаль, Аль-Хута, Кафр-Даэль, Аль-Усмания и Джазрайя. Позднее над оккупированными исламистами территориями у городов Аль-Бавабия и Заммар были замечены ВВС Сирии.

На юго-востоке от административного центра провинции продолжились подрывные работы САА, целью которых является ликвидация СВУ и боеприпасов, обнаруженных после отступления террористов «Исламского государства». Саперы инженерных подразделений работали в районе озера Аль-Джаббуль, населенные пункты вокруг которого были полностью зачищены от боевиков ИГ в мае 2017 года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Очередной взрыв прогремел в занимаемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах на юго-востоке провинции. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), бомба детонировала в городе Ас-Суса, что привело к гибели одного из гражданских лиц. Предполагается, что СВУ было заложено террористами «Исламского государства» еще во время оккупации данных территорий.

Дабы избежать вылазок подпольных ячеек ИГИЛ1 в населенных пунктах, находящихся поблизости от линии разграничения сил с курдами, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) приступили к обыскам. Войска САР обследовали район населенного пункта Ат-Табни северо-западнее Дейр-эз-Зора. Результаты проведенной операции все еще не оглашались.

Курдский информационный портал ANHA News заявил о том, что курды в координации с силами международного альянса провели рейды в районе города Аль-Бусейра, в ходе которых были задержаны три джихадиста террористической группировки, тогда как еще один был ликвидирован. Несмотря на это, во второй половине дня в занимаемых курдами районах произошел еще один взрыв, предполагаемыми организаторами которого считаются террористы ИГ. Как передавал Twitter-канал (DeirEzzor24), неизвестные активировали СВУ на местном рынке в городе Аль-Хаваидж, что привело к ранению ряда гражданских лиц.

К вечеру появились сведения о народных протестах в занимаемых SDF районах Ракки, Хасаки и Дейр-эз-Зора. Отмечалось, что демонстранты требовали от курдов передать оккупированные территории под контроль САА.

Провинция Идлиб

Накануне на границах «Больного Идлиба» продолжили работу ВВС Сирии и ВКС РФ. Согласно данным новостного портала Step News Agency, боевые вылеты отмечались на западе провинции в районе города Бдама. Также самолеты союзников были замечены недалеко от населенных пунктов Тель Тукан, Дейр Сунбул, Аль-Хамидия, Аль-Кинда, Хиш, Кафр Саджна и Кафр Рума. Артиллерия САА тем временем вела огонь по укреплениям радикалов на окраине Хан-Шейхуна.

Стало известно о том, что за последнюю неделю порядка тысячи сирийских беженцев были депортированы из Турции в Идлиб. По информации новостного агентства Middle East Eye, многих из них вынудили подписать документ о добровольном выезде из страны. Таким образом Анкара пытается избежать международного осуждения за отправку перемещенных лиц в район оккупированного исламистами Идлиба.

Провинция Хама

Боевики исламистских бандгрупп, связанных с террористической коалицией «Тахрир Аш-Шам», продолжили провоцировать стычки с правительственными войсками в прифронтовой зоне. Как передавал информационный портал Step News Agency, джихадисты обстреляли жилые кварталы города Джурин на северо-западе региона, что вызвало ответную реакцию со стороны Сирийской арабской армии (САА). Под ударом ВВС САР и поддерживающих их ВКС РФ оказались укрепрайоны исламистов на окраинах Мурека и Ас-Сирмании.

Радикалы вновь публиковали ложные данные о потерях в рядах САА. Так, оппозиционные источники утверждали, что во время обстрелов боевиков недалеко от населенного пункта Абу Зухейр якобы был уничтожен ракетный комплекс «Корнет».

Провинция Хасака

Накануне обострились столкновения на сирийско-турецкой границе. Twitter-канал (RojavaNetwork) сообщал о взрыве в южной части провинции Шанлыурфа у границы с Хасакой, в организации которого обвинялись члены курдских радикальных формирований. Это подвигло вооруженные силы Турции прибегнуть к ответным обстрелам укрепрайонов «Демократических сил Сирии» (SDF) недалеко от города Рас Аль-Айн, вследствие которых погибли пятеро и были ранены еще несколько курдских бойцов.

Тем временем в лагере для беженцев «Аль-Хол» погиб ребенок родом из Ирана. Агентство новостей Al Nour Radio передавало, что он скончался, не получив необходимой медицинской помощи. Напомним, о тяжелой гуманитарной ситуации в «Аль-Холе» сообщалось неоднократно. Тем не менее, несмотря на призывы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доступ в пункт временного размещения для гумконвоев все еще ограничен.

К вечеру в Хасаку прибыл новый конвой с подкреплениями от Соединенных Штатов. Шесть грузовиков с техникой и вооружением были переброшены к поселению Мабрука на севере региона. Согласно данным медиапортала Masar Press Agency, из ряда кварталов Рас Аль-Айна были вывезены местные жители. Отмечается, что здесь будут возведены укрепления, а также развернуты дополнительные отряды SDF.

В то время как курды продолжили укреплять позиции в северной части Хасаки на юге региона активизировались вылазки боевиков ИГ. Военный источник в сети Twitter (EuphratesPost) передавал, что террористы организовали подрыв заминированного автомобиля вблизи штаб-квартиры «демократической армии» в административном центре провинции. До сих пор не поступало никаких данных о последствиях взрыва.

1 Организация запрещена на территории РФ.