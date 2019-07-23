Береговая охрана ПНС захватила рыболовное судно Италии с экипажем

Рим, 23 июля. Ливийская береговая охрана захватила итальянское рыболовное судно. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Италии.

По данным МИД Италии, береговая охрана Ливии, подконтрольная Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи, захватила итальянское рыболовное судно и его экипаж. В ведомстве отметили, что вероятной причиной задержания стала промысловая деятельностью в водах, которые власти Италии считают «рискованными». В МИД Италии отметили, что итальянские рыбаки были проинформированы о том, что не следует заходить в эти воды.

Стоит отметить, что силы Правительства национального согласия не первый раз захватывают иностранных граждан в качестве заложников. Так, в мае 2019 года в Триполи были задержаны двое граждан России, которые являются сотрудниками российского Фонда защиты национальных ценностей. Российских граждан обвинили во «вмешательстве в выборы».

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич опроверг обвинения ливийской стороны, отметив, что сотрудники фонда занимались социологическими исследованиями. Он добавил, что к задержанным российским гражданам применяются пытки. Кроме того, Малькевич призвал Правительства национального согласия Ливии немедленно освободить российских граждан.