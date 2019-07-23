Сирия, 23 июля. Жители оккупированных SDF**** районов Ракки, Хасаки и Дейр-эз-Зора требуют воссоединения с Дамаском. Американские военные патрулируют территорию на сирийско-турецкой границе. Курды арестовали порядка 30 человек на юге Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку ВВС Сирии в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по расположениям боевиков на границах «Большого Идлиба».

Курды: столкнулись с народными протестами в Ракке, Хасаке и Дейр-эз-Зоре; задержали около 30 человек во время рейдов на юге провинции Хасака.

Соединенные Штаты: приступили к патрулированию территорий на сирийско-турецкой границе.

ВС Ирака: заявили об аресте семи террористов ИГ1 в городе Мосул в провинции Ниневия.

Провинция Дейр-эз-Зор

В подконтрольных «Демократическим силам Сирии» (SDF) районах Ракки, Хасаки и Дейр-эз-Зора возобновились народные демонстрации. Военный источник в сети Twitter (YourmediaAgency) сообщает о том, что мирные жители требуют воссоединения с Дамаском. Как известно, митинги на оккупированных курдами территориях происходят нередко. Основной претензией населения является неспособность SDF обеспечить безопасность. Напомним, в зонах контроля «демократических сил» регулярно происходят взрывы или нападения неизвестных. Кроме того, в последнее время обострилась ситуация на сирийско-турецкой границе. Также сирийцы осуждают принудительную мобилизацию и притеснение курдами арабского населения.

Между тем появились подробности взрыва, прогремевшего на местном рынке в городе Аль-Хаваидж юго-восточнее Дейр-эз-Зора. Согласно данным информационного портала DeirezZor 24, СВУ бросили двое мужчин в масках, проезжавших на мотоцикле. Ранее сообщалось о том, что жертвами случившегося стали несколько гражданских лиц.

Провинция Хама

Интернет-портал Baladi-News сообщает о том, что правительственные подразделения приступили к ответным обстрелам позиций исламистов в северной части региона. Вертолеты ВВС Сирии проводят боевые вылеты в окрестностях города Мурек. В то же время места дислокации радикалов в данном районе атакуют ВКС РФ. Российские военные самолеты были задействованы недалеко от населенного пункта Ас-Сирмания, передает Twitter-канал (HalabTodayTV). Напомним, поводом к возобновлению боевых действий на данном направлении послужили утренние обстрелы джихадистами города Джурин к северо-западу от Хамы. Кроме того, накануне под огнем исламистов в Скальбии погибли не менее семи человек, двое из которых дети.

Провинция Хасака

Агентство новостей Step News Agency сообщает о том, что в южной части региона возобновились аресты гражданских лиц курдами. Порядка 30 человек были взяты под стражу радикалами «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе населенных пунктов Аш-Шамсани, Аз-Зиянат, Ад-Дашиша. Задержанных обвинили в причастности к террористической группировке ИГИЛ1. Напомним, в оккупированных курдами районах нередко происходят вылазки «спящих ячеек» «Исламского государства»1, однако некоторые из местных активистов полагают, что среди арестантов могут оказаться и мирные жители, отказавшиеся добровольно вступить в ряды SDF. Как известно, в связи с угрозой наступления Турции, курды активизировали набор новобранцев. Тем не менее многие из тех, кто был призван на фронт в рамках насильственной вербовки, впоследствии дезертируют. Так, несколько дней назад двое женщин-бойцов из Отрядов женской самообороны (YPJ) перешли на сторону турецкой армии.

Между тем силы международной коалиции во главе с Соединенными Штатами приступили к патрулированию территорий на сирийско-турецкой границе. Военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) опубликовал видеозапись, на которой запечатлены американские бронеавтомобили, осуществляющие мониторинг в приграничных районах.

Ирак

Иракские вооруженные силы продолжают операцию по выявлению и ликвидации так называемых спящих ячеек «Исламского государства» в стране. Поступила информация о результатах обысков в провинции Ниневия. Новостной портал Iraqi News сообщает о том, что военнослужащим армии Ирака удалось задержать семь членов террористической группировки, осуществлявших подпольную деятельность в административном центре региона. Отмечается, что некоторые из арестованных ранее служили в рядах религиозной «полиции» ИГИЛ «Аль-Хисба». Напомним, бывший премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил об уничтожении ИГИЛ как квазиобразования в конце 2017-го, тем не менее борьба с подпольными группами ИГ все еще продолжается.

1 Организация запрещена на территории РФ.