Лавров заявил об отсутствии у Трампа желания воевать с Ираном

Москва, 23 июля. Среди американских политиков есть немало ястребов, настроенных на войну с Ираном, однако у президента США Дональда Трампа такого желания нет. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«К сожалению, немало горячих голов в Вашингтоне хотят решать проблему с Ираном военным путем. Мы не почувствовали какого-либо настроя в этом плане у президента США. Я не ощущаю, что он разделяет такие взгляды», — отметил он в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.

По словам главы российского МИД, открытый военный конфликт с участием США будет очень опасным развитием событий. Лавров напомнил, что Ближний Восток уже неоднократно страдал от американской внешней политики. В качестве примера он привел Ирак и Ливию, которые в свое время пережили американское вторжение. Подобная участь грозила и Сирии. Лишь вмешательство России и Турции позволило предотвратить повторение иракского сценария на территории арабской республики.

Российский дипломат также обратил внимание на то, что именно США отказались выполнять условия иранской ядерной сделки — соглашения, над которым годами работали дипломаты из разных стран.

Причиной неожиданного отказа США, как утверждает Лавров, стала внутренняя политическая борьба между демократами и республиканцами. В итоге президент США Дональд Трамп, едва придя к власти, тут же решил поставить крест на достижениях своего предшественника-демократа.