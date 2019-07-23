Володин рассказал о «чувстве удовлетворения» после принятия закона о паллиативной помощи

Москва, 23 июля. Решения, на которые вышла Госдума при подготовке закона о паллиативной помощи, вызывают чувство удовлетворения. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» озвучил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Любой законопроект, затрагивающий жизнь наших граждан, решающий вопросы социальной защиты или даже регулирующий жизнедеятельность, всегда вызывает резонанс, всегда вызывает обсуждение», — рассказал Володин.

По его словам, документ рассматривался при участии профессионального сообщества, профильного министерства, а также экспертных кругов.

«Мы понимали, что обязательно должны найти законодательное регулирование и обеспечение решения вопросов оказания помощи тем людям, которые находятся в сложнейшей жизненной ситуации, — отметил председатель Госдумы — Они из жизни фактически уходят, и нужно сделать все для того, чтобы этот период их жизни был достойным, чтобы страдания были облегчены».

В рамках обсуждения нынешнего закона о паллиативной помощи в Государственную думу были приглашены около тысячи человек. Обсуждение проходило не только в Зале пленарных заседаний, трансляция была также включена и в Малый зал Государственной думы.

В результате парламентарии вышли на решения, «которые действительно вызывают чувство удовлетворения», констатировал Володин.

«Мы увидели, что нас поддерживают и представители профессионального сообщества, хотя у нас только начинается во многом эта работа, она еще не во всех регионах организована», — признал парламентарий.

Закон о паллиативной помощи был принят российским парламентом в марте этого года. Он регламентирует оказание медицинской и психологической помощи неизлечимо больным пациентам.

Работа над этим документом шла на протяжении нескольких лет.