Володин призвал власти Украины остановить войну на Донбассе

Москва, 23 июля. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что одной из ключевых задач нового украинского парламента станет прекращение гражданской войны в Донбассе. По мнению депутата, пока сложно давать оценку новым украинским властям, так как с их стороны не последовало «ни поступков, ни решений», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Именно Верховная рада Украины имеет полномочия принять законы, которые будут регулировать правовой статус и Донецкой Республики, и Луганской Республики, напомнил Володин.

«Прекратится война в ДНР и ЛНР? Это также решение, которое во многом зависит от нового парламента. Вот это можно будет обсуждать. Вот если будут приняты эти решения, мы сможем высказаться, насколько они эффективно решат задачи тех же минских договоренностей», — отметил парламентарий.

Прошедшие на Украине парламентские выборы — это внутреннее дело самой Украины, подчеркнул Володин.

«Это вопросы суверенного государства — формировать свою власть и дальше уже выстраивать отношения или не выстраивать отношения. Это то, во что Россия никогда не вмешивалась и не вмешивается», — напомнил спикер Государственной думы.

Тем не менее проблема гражданской войны в Донбассе остается актуальной для российского общества.

«Мы не можем оставаться здесь равнодушными к тому, что происходит в Донецкой и Луганской Республиках. Многое зависит от вновь избранной власти Украины для того, чтобы это все остановить», — резюмировал Володин.

Ранее стало известно, что на выборах в украинский парламент с большим отрывом победила партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа». За партию украинского президента отдали голоса 43,11% граждан. Об этом сообщает ЦИК Украины после обработки более 90% протоколов.