Лавров заявил, что у России никогда не было негативного отношения к Грузии

Москва, 23 июля. Россия всегда хорошо относилась к грузинскому народу и никогда не пыталась ухудшить отношения между двумя странами. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«У нас нет никакого негативного отношения и предвзятости к грузинскому народу, наоборот, мы веками жили вместе, ценим культуру и обычаи друг друга», — отметил он в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что именно грузинское руководство во время правления Михаила Саакашвили разорвало дипломатические отношения с Москвой и попыталось ограничить торговлю. Сейчас, по словам Лаврова, экономика взяла свое, и торговля вновь возобновилась, что приносит выгоду обеим сторонам.

Ситуация в Грузии обострилась после того, как грузинская оппозиция организовала массовые беспорядки и сорвала выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.

Бывший председатель правительства России Сергей Степашин уверен, что беспорядки в Тбилиси были организованы Госдепартаментом США. По его словам, грузинские политики ничего не делают без согласования с американским послом.