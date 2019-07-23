Москва, 23 июля. Госдума примет около 300 законов за весеннюю сессию. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» озвучил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы на сегодняшний день вышли на принятие 284 законов за весеннюю сессию, но до конца сессии — за завтрашний день, послезавтрашний день — мы планируем, если у нас получится, рассмотреть еще 21 закон. Если законы будут высокого качества, будут подготовлены — нам это удастся, можно будет подводить итог весенней сессии, где порядка 300 законов будут приняты», — заявил Володин.

При этом он отметил, что все это, «в первую очередь, законопроекты, которые требуются для реализации послания президента».

«А послание президента — это вопросы развития страны, и поэтому мы в первую очередь решали эту задачу. Это вопросы, связанные с запуском национальных проектов, это также у нас в приоритетной повестке. И конечно, у нас в приоритетной повестке вопросы и темы, которые люди поднимают, причем поднимают с нами на встречах, поднимают на встречах с президентом в ходе его прямой линии», — добавил Володин.

Напомним, последнее заседание Госдумы в весеннюю сессию состоится в четверг, 25 июля.