Вашингтон, 23 июля. Вашингтон должен быть в состоянии вести дела с Россией, прежде расследование бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о так называемом «вмешательстве РФ» осложняло эту возможность, заявил президент США Дональд Трамп.

«Охота на ведьм» в первую очередь очень вредна для нашей страны, она осложнила ведение дел с Россией. Мы должны [быть в состоянии вести дела с РФ], она является ядерной державой», — заявил Трамп в ходе выступления на студенческой конференции в Вашингтоне.

Напомним, американский спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении двух лет вел расследование мифического «вмешательства России» в президентские выборы в США в 2016 году. Однако спустя два года расследования Мюллер не смог предоставить ни одного доказательства «сговора с Россией», он был вынужден признать, что никакого «вмешательства» не было, и с позором подать в отставку.

По словам президента РФ Владимира Путина, расследование по «вмешательству» было попыткой противников Трампа оправдать неудачу его оппонента на выборах. Президент США Дональд Трамп также неоднократно отрицал факт вмешательства, считая развернутую против России кампанию «охотой на ведьм».

Примечательно, что в отставку также ушел заместитель генпрокурора США Род Розенстайн. Это произошло вскоре после того как российская компания «Конкорд», которую безосновательно обвиняли во «вмешательстве», подала в суд на спецпрокурора Мюллера и на генерального прокурора Уильяма Барра. Адвокат компании уверен, что Барр и Мюллер преступили уголовный кодекс округа Колумбия — распространили информацию о подозрениях к российской компании, нарушив ее право на справедливый суд.