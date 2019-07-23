Путин поздравил российских рапиристок с победой на ЧМ в Будапеште

Москва, 23 июля. Президент России Владимир Путин поздравил женскую сборную РФ по фехтованию с победой на чемпионате мира в Будапеште. Об этом говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

«Своим триумфом вы приумножили успехи нашей сборной на чемпионате мира 2019 года», — отметил президент.

Глава государства также добавил, что женской сборной России по фехтованию с рапирой удалось вписать новую страницу в историю российского спорта. При этом сборная продемонстрировала крепкий командный дух и сплоченность.

Кроме того, президент отметил заслуги тренерского штаба сборной, а также пожелал российским фехтовальщицам дальнейших успехов и свершений.

Напомним, российские рапиристки одержали победу в командном турнире на чемпионате мира в Будапеште. С 2002 года сборная России в пятый раз становится победителем на чемпионате мира по фехтованию.