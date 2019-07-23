США заявили о двух сбитых иранских беспилотниках

Вашингтон, 23 июля. Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил, что США на прошлой неделе могли сбить не один, а два иранских беспилотника.

«Была сложная тактическая картина, как всегда. Мы считаем, что было два дрона… возможно, было больше, о которых мы не знаем… Мы уверены, что сбили один дрон, и, может быть, мы сбили второй», — заявил генерал в интервью телеканалу CBS.

В четверг, 18 июля, президент США Дональд Трамп сообщил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. Глава Белого дома сообщил, что БПЛА представлял опасность для американского корабля. Позднее Пентагон подтвердил уничтожение беспилотника, но не уточнил, кому он принадлежал и какую именно угрозу он представлял для корабля.

В Иране же сообщение американской стороны опровергли, заявив, что все беспилотники Ирана в Персидском заливе и Ормузском проливе вернулись на свои базы целыми.

Отношения между США и Ираном, и без того напряженные из-за ядерной сделки, осложнились после нападения в Оманском заливе на два нефтяных танкера — Front Altair, который шел под флагом Маршалловых островов, и Kokuka Courageous, следовавший под флагом Панамы. Вашингтон почти сразу заявил о том, что ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на Тегеране.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) 20 июня сообщил об уничтожении американского беспилотника Global Hawk в небе над в провинцией Хормозган в районе Персидского залива, передавал RT. Причиной назвали нарушение воздушного пространства Ирана. Произошедшее глава Белого дома Дональд Трамп посчитал «большой ошибкой» и не исключил, что за этим последует атака США на Иран.

Вашингтон и его союзники ранее увидели угрозу со стороны Ирана в остановке в Ормузском проливе британского нефтяного танкера Stena lmpero, сообщала «Газета.ру».

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США намерены создать коалицию, чтобы патрулировать Ормузский пролив. По его словам, к ней могут присоединиться страны со всего мира. Ассистент руководителя Пентагона Кэтрин Уилбаргер добавила, что целью этой коалиции является не военного противостояние Ирану, а якобы «обеспечение безопасности транспортного судоходства».