Володин рассказал о роли комитетов в подготовке качественных законов

Москва, 23 июля. Работа профильных комитетов Госдумы во многом определяет качество принимаемых законов.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» озвучил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вся законодательная кухня варится именно в профильных комитетах. И поэтому насколько комитет профессионально подходит к своей работе, настолько закон качественный», — заявил Володин.

Он также напомнил, что в обязанности комитета входит также и проведение консультаций с экспертным, профессиональным и деловым сообществом. Кроме того, комитет выстраивает коммуникацию с гражданским сообществом.