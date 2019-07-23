Володин рассказал о роли комитетов в подготовке качественных законов

Москва, 23 июля. Работа профильных комитетов Госдумы во многом определяет качество принимаемых законов.
Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» озвучил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
«Вся законодательная кухня варится именно в профильных комитетах. И поэтому насколько комитет профессионально подходит к своей работе, настолько закон качественный», — заявил Володин.
Он также напомнил, что в обязанности комитета входит также и проведение консультаций с экспертным, профессиональным и деловым сообществом. Кроме того, комитет выстраивает коммуникацию с гражданским сообществом.
«Комитеты стали более вдумчиво работать, более открыто, более профессионально подходить к обсуждению вопросов с правительством, с регионами, с экспертным сообществом, и, как следствие, более качественные решения стали предлагаться для обсуждения и принятия уже в Государственной думе», — подытожил Володин.