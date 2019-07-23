ПАСЕ отказалась комментировать информацию о тайной тюрьме в Мариуполе

Москва, 23 июля. Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась комментировать информацию о тайной тюрьме СБУ под Мариуполем.

«Не будет никаких комментариев по этой теме», — заявили в организации, отвечая на вопрос агентства РИА Новости.

Отметим, что именно ПАСЕ в свое время раскрыла существование секретных тюрем ЦРУ, открытых на территории стран Совета Европы. Об этом стало известно благодаря швейцарскому парламентарию Дику Марти, который выступил с соответствующим докладом в 2006 году. В документе говорилось о том, что люди попадали в эти тюрьмы без суда и следствия, а сведения из них добывались под пытками.

О существовании тайной тюрьмы в Мариуполе стало известно еще в марте этого года. Бывший сотрудник ВСУ Василий Прозоров не только рассказал о секретном объекте, но и обнародовал на пресс-конференции снимки, доказывающие его существование. Он рассказывал, что тюрьму создали в одном из терминалов воздушной гавани. Осенью 2014 года, по его словам, через нее прошли более 300 человек. При этом ко многим заключенным применялись пытки.

Аналогичные тюрьмы СБУ также существовали в Харькове, Краматорске и Красноармейске. Эту информацию подтвердили бывший сотрудник МВД Украины, мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International. Согласно информации миссии ООН, только в Харькове узниками СБУ и сотрудничающих со спецслужбами националистов стали 184 человека. Все они были нелегально задержаны в помещении харьковского СБУ в 2014-2016 годах.