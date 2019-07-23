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В Госдуме предупредили об ответе ведомства Шойгу на провокации Сеула против ВКС РФ

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В Госдуме предупредили об ответе ведомства Шойгу на провокации Сеула против ВКС РФ

Министерство обороны РФ, возглавляемое Сергеем Шойгу, ответило на обвинения Сеула в нарушении российскими самолетами воздушного пространства Южной Кореи. В ведомстве Шойгу категорически опровергли утверждения, что самолеты ВКС (Воздушно-космических сил) РФ якобы нарушили южнокорейское воздушное пространство. В Минобороны РФ пояснили, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС совершали плановый полет над нейтральными водами Японского моря.

Провокация против ВКС РФ с участием южнокорейских истребителей имела место в районе островов Токто (Такэсима), сообщили в МО РФ.

«К российским самолетам приблизились два принадлежащие Республике Корея истребителя F-16, которые совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности», — заявили в российском оборонном ведомстве.

При этом южнокорейские летчики не выходили на связь с российскими самолетами, а затем отстрелили тепловые ловушки и скрылись, добавили в Минобороны РФ.

Военное руководство РФ подчеркивает, что маршрут российских ракетоносцев, в соответствии с международными правилами, проходил в более чем 25 километрах от островов Токто, и от маршрута самолеты не отклонялись. В Минобороны РФ отметили, что южнокорейские летчики не в первый раз пытаются помешать полетам российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на свою некую самопроизвольно установленную «зону опознавания ПВО», которую Россия не признавала и не признает, и эта информация неоднократно была доведена до Сеула по различным каналам.

Также Минобороны РФ опровергло утверждения Сеула, что F-16 якобы открывали «предупредительный огонь».

«Никакого «предупредительного огня» со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, — ответ не заставил бы себя ждать», — подчеркнули в министерстве обороны РФ.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей зампред комитета по безопасности Госдумы Юрий Швыткин, Южная Корея играет с огнем, а такие игры плохо заканчиваются.

«Позиция Сеула вызывает возмущение: они сами провоцируют различные инциденты, а потом пытаются обвинить в этом Россию, — отметил Швыткин. — Подчеркну: ВКС РФ действовали в строгом соответствии с международными правилами и нормами, а вот южнокорейская сторона действовала, исходя из неких «правил», которые они сами выдумали для собственных нужд».

В Госдуме предупредили об ответе ведомства Шойгу на провокации Сеула против ВКС РФ

Зампред профильного комитета ГД напомнил, что самопроизвольно установленная Южной Кореей «зона опознавания ПВО» не предусмотрена регламентом международных соглашений и договоров.

«Все действия ВКС России в этом регионе абсолютно законны, нашими военными были соблюдены все меры предосторожности и безопасности, — подчеркнул парламентарий. — Именно южнокорейские самолеты совершили опасный маневр в силу своего непрофессионализма, и это могло закончиться плачевно в первую очередь для ВВС Республики Корея. На будущее советую: прежде чем принимать подобные решения, хорошенько подумайте над последствиями».

Депутат Госдумы напомнил о стабилизирующей роли России в этом регионе.

«Агрессивные действия Южной Кореи являются провокационными, они направлены против России, против Северной Кореи и Китая. Россия же делает все, чтобы поддержать стабильность в этом регионе. Мы и дальше будем проводить все необходимые действия, направленные на поддержание стабильности, а также будем добиваться строгого соблюдения всеми игроками международных норм».

Россия и впредь будет действовать без оглядки на любые силы, которые позволяют себе провокационные действия, отметил депутат ГД.

«А тех, кто хочет попробовать о нас свои зубы, должен предупредить: боюсь, они останутся без зубов!» — эмоционально резюмировал Юрий Швыткин.

Позже стало известно, что Москва вручила военному атташе Республики Корея ноту из-за опасных действий южнокорейских летчиков при сопровождении российских и китайских самолетов над Японским морем. В ВКС РФ поведение южнокорейских ВВС назвали воздушным хулиганством. Также в Интернете появилось видео инцидента с участием самолетов России и Южной Кореи.

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