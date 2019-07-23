В Госдуме предупредили об ответе ведомства Шойгу на провокации Сеула против ВКС РФ

Министерство обороны РФ, возглавляемое Сергеем Шойгу, ответило на обвинения Сеула в нарушении российскими самолетами воздушного пространства Южной Кореи. В ведомстве Шойгу категорически опровергли утверждения, что самолеты ВКС (Воздушно-космических сил) РФ якобы нарушили южнокорейское воздушное пространство. В Минобороны РФ пояснили, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС совершали плановый полет над нейтральными водами Японского моря.

Провокация против ВКС РФ с участием южнокорейских истребителей имела место в районе островов Токто (Такэсима), сообщили в МО РФ.

«К российским самолетам приблизились два принадлежащие Республике Корея истребителя F-16, которые совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности», — заявили в российском оборонном ведомстве.

При этом южнокорейские летчики не выходили на связь с российскими самолетами, а затем отстрелили тепловые ловушки и скрылись, добавили в Минобороны РФ.

Военное руководство РФ подчеркивает, что маршрут российских ракетоносцев, в соответствии с международными правилами, проходил в более чем 25 километрах от островов Токто, и от маршрута самолеты не отклонялись. В Минобороны РФ отметили, что южнокорейские летчики не в первый раз пытаются помешать полетам российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на свою некую самопроизвольно установленную «зону опознавания ПВО», которую Россия не признавала и не признает, и эта информация неоднократно была доведена до Сеула по различным каналам.

Также Минобороны РФ опровергло утверждения Сеула, что F-16 якобы открывали «предупредительный огонь».

«Никакого «предупредительного огня» со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, — ответ не заставил бы себя ждать», — подчеркнули в министерстве обороны РФ.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей зампред комитета по безопасности Госдумы Юрий Швыткин, Южная Корея играет с огнем, а такие игры плохо заканчиваются.

«Позиция Сеула вызывает возмущение: они сами провоцируют различные инциденты, а потом пытаются обвинить в этом Россию, — отметил Швыткин. — Подчеркну: ВКС РФ действовали в строгом соответствии с международными правилами и нормами, а вот южнокорейская сторона действовала, исходя из неких «правил», которые они сами выдумали для собственных нужд».

Зампред профильного комитета ГД напомнил, что самопроизвольно установленная Южной Кореей «зона опознавания ПВО» не предусмотрена регламентом международных соглашений и договоров.

«Все действия ВКС России в этом регионе абсолютно законны, нашими военными были соблюдены все меры предосторожности и безопасности, — подчеркнул парламентарий. — Именно южнокорейские самолеты совершили опасный маневр в силу своего непрофессионализма, и это могло закончиться плачевно в первую очередь для ВВС Республики Корея. На будущее советую: прежде чем принимать подобные решения, хорошенько подумайте над последствиями».

Депутат Госдумы напомнил о стабилизирующей роли России в этом регионе.

«Агрессивные действия Южной Кореи являются провокационными, они направлены против России, против Северной Кореи и Китая. Россия же делает все, чтобы поддержать стабильность в этом регионе. Мы и дальше будем проводить все необходимые действия, направленные на поддержание стабильности, а также будем добиваться строгого соблюдения всеми игроками международных норм».

Россия и впредь будет действовать без оглядки на любые силы, которые позволяют себе провокационные действия, отметил депутат ГД.

«А тех, кто хочет попробовать о нас свои зубы, должен предупредить: боюсь, они останутся без зубов!» — эмоционально резюмировал Юрий Швыткин.

Позже стало известно, что Москва вручила военному атташе Республики Корея ноту из-за опасных действий южнокорейских летчиков при сопровождении российских и китайских самолетов над Японским морем. В ВКС РФ поведение южнокорейских ВВС назвали воздушным хулиганством. Также в Интернете появилось видео инцидента с участием самолетов России и Южной Кореи.