ВСУ обстреляли установщика камеры для фиксации нарушений перемирия в Донбассе

Донецк, 23 июля. Украинские силовики открыли огонь в сторону специалиста, который устанавливал камеру видеонаблюдения на линии соприкосновения в Донбассе, фиксирующую нарушения перемирия, об этом сообщил глава пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

«Впервые с момента объявления перемирия зафиксировано ведение снайперского огня на горловском направлении. Огонь велся по специалисту связи, который устанавливал камеру видеонаблюдения для контроля за обстановкой вблизи линии соприкосновения и фиксации нарушений режима прекращения огня», — сообщили в ДНР.

Безсонов отметил, что ополченцы не будут поддаваться на провокации украинских силовиков и будут соблюдать установленное перемирие.

Контактная группа по Донбассу согласовала режим прекращение огня. Перемирие вступило в силу 21 июля. Однако оно продержалось совсем недолго: украинская армия обстреляла село Новая Таврия в ДНР уже 21 июля.

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбаса — нынешних Донецкой и Луганской Народных Республик — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. Киев начал в регионе силовую операцию против местных жителей. По данным ООН на январь этого года, с начала гражданской войны на Украине на юго-востоке погибли около 13 тысяч человек.

Кроме того, украинские власти объявили экономическую блокаду региона. Согласно заключенным сторонами конфликта минским соглашениям Киев обязан снять эти ограничения, однако украинская сторона не выполнила ни этот, ни другие пункты мирного договора.