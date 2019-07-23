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Тренер Дадашева назвал его потрясающим человеком и отличным боксером

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Тренер Дадашева назвал его потрясающим человеком и отличным боксером

Москва, 23 июля. Скончавшийся в США российский боксер Максим Дадашев был потрясающим человеком и великолепным спортсменом. Об этом заявил тренер российского боксера Джеймс «Бадди» Макгирт.

Ранее стало известно, что российский боксер Максим Дадашев скончался в американском госпитале из-за травм, которые он получил во время поединка, состоявшегося 20 июля.

«Ужасно себя чувствую, я в полном отчаянии после этой новости, сожалею ему и соболезную его семье. Он был отличным боксером, мне хотелось бы иметь двух таких же боксеров, как он, Максим был лучшим, он был потрясающим человеком и трудолюбивым спортсменом», — отметил Макгирт.

20 июля Дадашев провел бой в США с пуэрториканским боксером Субриэлем Матиасом. В конце поединка российский боксер пропустил много ударов, после чего бой был остановлен. После поединка российскому спортсмену стало плохо. Боксера доставили в госпиталь, где ему диагностировали отек мозга. Позднее Дадашеву провели трепанацию черепа, чтобы снять отек мозга. После этого спортсмен был введен в  состояние искусственной комы. 23 июля Дадашев скончался из-за остановки сердца.

Дадашеву было 28 лет. На профессиональном ринге он провел 14 поединков и одержал 13 побед, 11 из которых были завершены нокаутом, передает ТАСС.

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