Небензя осудил попытки США подменить собой ООН в арабо-израильском конфликте

Москва, 23 июля. Попытки США подменить собой ООН и монополизировать процесс урегулирования арабо-израильского конфликта неприемлемы. Об этом во вторник заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Так он прокомментировал заявление американского представителя Джейсона Гринблатта, анонсировавшего «сделку века» по ближневосточному урегулированию.

«Мы не приемлем практику монополизации политико-дипломатических усилий. Мне интересно, понимает ли уважаемый представитель США, насколько далеко он зайдет с посредничеством при таком подходе», — отметил Небензя.

Напомним, что ранее спецпредставитель президента США Гринблатт объявил, что Вашингтон подготовил собственный проект по стабилизации отношений между Израилем и Палестиной. По его словам, это максимально подробный документ в отличие от существующей резолюции ООН. Небензя в ответ напомнил, что резолюция ООН стала результатом международного консенсуса, чего нельзя сказать о проекте США.

Белый дом еще в конце июня обнародовал свой план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Он предполагает в течение 10 лет инвестировать в Палестину, Египет, Иорданию и Ливан 50 млрд долларов. При этом больше половины этой суммы, по задумке Вашингтона, должна достаться частично признанному соседу Израиля.

Примечательно, что действия Соединенных Штатов ранее уже усугубили конфликт между Израилем и Палестиной. Решение президента США Дональда Трампа перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим спровоцировало массовые волнения в секторе Газа, а также привело к возобновлению обстрелов израильских территорий.