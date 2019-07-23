Сенат США утвердил нового главу Пентагона

Вашингтон, 23 июля. Сенат Конгресса США утвердил предложенную президентом Дональдом Трампом кандидатуру Марка Эспера на пост главы американского оборонного ведомства, решение было принято на заседании верхней палаты парламента США во вторник.

Трансляцию заседания вела телекомпания C-SPAN. Кандидатура Эспера была утверждена по итогам голосования. За назначение Эспера на пост высказались 90 сенаторов, против — восемь.

В 1986 году Эспер окончил Военную академию США, десятилетием позже — школу управления при Гарвардском университете, а завершил свое образование в 2005 году в Университете Джорджа Вашингтона, где получил звание доктора философских наук. Эспер служил офицером в 101-ой воздушно-десантной дивизии и принимал участие в первой войне против Ирака в Персидском заливе, в затем занимал штабные должности в Пентагоне. Позже Эспер был назначен вице-президентом Торговой палаты США по Европе и Евразии, а также работал вице-президентом по связям с государственными органами в компании Raytheon.