Хронология трагедии в детском лагере «Холдоми» под Хабаровском

В ночь с 22 на 23 июля в Солнечном районе Хабаровского края на территории горнолыжной базы «Холдоми» случился пожар в детском палаточном лагере.

Хронология

19:34 Поступило сообщение о пожаре (19:34 мск понедельника).

19:43 Пожарные бригады прибыли в лагерь.

20:02 Очаг был локазилован и распространение огня было остановлено.

За это время сгорели 20 палаток и еще шесть частично пострадали от огня.

В лагере находилось 189 детей, из которых трое с ожогами находятся в реанимации, один ребенок погиб.

Согласно сообщению МЧС, общая площадь пожара составила около 2,4 тысячи квадратных метров.

21:46 Пожар был потушен после проливки всех конструкций.

23:08 СК возбудил дело после гибели ребенка при пожаре в Хабаровском крае.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности», - говорится в сообщении. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

23:32 Министр здравохранения Вероника Скворцова направила группу детских комбустиологов и реанимотологов в детский лагерь в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

01:48 Вертолет медицины катастроф вылетел из Хабаровска в поселок Солнечный Хабаровского края, где находятся пострадавшие дети из сгоревшего палаточного лагеря, сообщает региональный главк МЧС.

02:48 Трое детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском, находятся в тяжелом состоянии, заявил на заседании комиссии по ЧС глава Солнечного района Виктор Старков.

03:28 Прокуратура Хабаровского края проводит проверку после пожара в детском палаточном лагере на территории горнолыжного курорта «Холдоми», где погиб один ребенок и еще трое получили ожоги, сообщает региональное надзорное ведомство.

03:40 Специалисты МЧС начали оказывать психологическую помощь детям из палаточного лагеря на базе «Холдоми» в Хабаровском крае, где произошел крупный пожар, сообщает региональный главк МЧС.

04:55 Палаточный лагерь под Хабаровском, где во время пожара погиб ребенок и трое пострадали, летом этого года не проверяли, так как плановая проверка должна была пройти в августе, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева на заседании комиссии по ЧС.

05:13 Родственники забирают детей из палаточного лагеря в Хабаровском крае, где в ночь на вторник произошел пожар и погиб один ребенок, сообщает региональный главк МЧС.

05:28 Путевок в палаточный лагерь на ГЛК «Холдоми» под Хабаровском, где произошел пожар и погиб ребенок, было продано вдвое больше, чем могли вместить корпуса, сообщили местные власти на заседании комиссии по ЧС в правительстве Хабаровского края.

05:52 Работа туристического комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, на территории которого сгорел детский палаточный лагерь и погибла девочка, приостановлена, сообщает правительство региона.

06:37 Все трое детей, которые находятся в реанимации с ожогами после пожара в палаточном лагере под Хабаровском, живы, сообщила пресс-секретарь правительства края Надежда Томченко.

07:02 При пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае пострадали пять взрослых и пять детей, один из них погиб, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах региона.

07:16 Плановая тренировка МЧС по эвакуации проходила 12 дней назад на базе горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, на территории которого в ночь на вторник сгорел детский палаточный лагерь, сообщил на заседании КЧС врио начальника главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Иван Колотай.

07:28 Телефон «горячей линии» открыт для родственников в связи с пожаром в палаточном лагере на горнолыжной базе «Холдоми» в Хабаровском крае, где погибла девочка, сообщает региональный главк МЧС России.

07:43 Следственный комитет ищет признаки халатности и бездействия в работе должностных лиц, ответственных за безопасность детей в лагере под Хабаровском, где погиб ребенок, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю во вторник.

08:13 Два ребенка погибли, двое находятся в реанимации в результате пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

08:30 Власти Хабаровского края выделят семье девочки, которая погибла в ночь на вторник в палаточном лагере под Хабаровском, 1 миллион рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь правительства края Надежда Томченко.

08:39 Трое детей, которые поступили в реанимацию после пожара в палаточном лагере под Хабаровском, находятся в состоянии комы, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.

09:09 Представитель экстренных служб региона назвал вероятную причину пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае.

«Обогреватели в палатках были. Не исключено, что они могли стать причиной пожара. Но это одна из версий», — сказал собеседник агентства.

09:34 Обширные ожоги получили трое детей, которых доставили в реанимацию после пожара в палаточном лагере на территории ГЛК «Холдоми» под Хабаровском, сообщил журналистам министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.

09:53 Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому, сообщил представитель правительства края.

10:25 Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело о пожаре в лагере под Хабаровском, в котором погиб ребенок, в центральный аппарат Следственного комитета, сообщается на сайте ведомства.

10:58 При пожаре в лагере в Хабаровском крае пострадали 12 человек, из них семеро — дети, сообщили в Минздраве.

11:04 Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким погибшего ребёнка и пострадавших детей в лагере в Хабаровском крае.

11:13 Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова взяла на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в лагере в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.

11:20 При пожаре в лагере в Хабаровском крае пятеро взрослых получили медицинскую помощь амбулаторно, госпитализированы шесть детей, один ребенок выписан, сообщили в Минздраве РФ.

11:24 Два пострадавших в лагере под Хабаровском ребенка находятся в больнице с отравлениями продуктами горения, их состояние удовлетворительное, всего было госпитализировано 6 детей, один из которых уже выписан, сообщили в Минздраве РФ.

12:09 Двадцать палаток в детском лагере под Хабаровском сгорели менее чем за 30 минут, сообщил представитель ГУМЧС России по Хабаровскому краю.

12:12 Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что при регулярных проверках в лагере в Хабаровском крае, где произошел пожар, они либо были формальными, либо про проживание в палатках не было сказано проверяющим.

12:31 Прокурор Хабаровского края после пожара в детском палаточном лагере поручил проверить все аналогичные места в регионе, заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

12:34 Число детей, погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, выросло до трех, сообщила пресс-секретарь регионального правительства Надежда Томченко.

12:38 Реализация норм, регулирующих в России организацию детского отдыха, вызывает вопросы, заявила председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая в связи с трагедией в Хабаровском крае.

12:59 Трехдневный траур объявят в среду в Хабаровском крае по погибшим из-за пожара в палаточном лагере детям, сообщила журналистам пресс-секретарь правительства края Надежда Томченко.

13:00 Статс-секретарь, замминистра просвещения РФ Павел Зенькович вылетает в Хабаровский край, где произошел пожар в палаточном лагере, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

13:23 Число погибших в результате пожара в лагере под Хабаровском увеличилось до четырех, сообщила пресс-секретарь правительства края Надежда Томченко.

Ранее было известно о трех погибших детях и четырех пострадавших.

«Мальчик, который оставался в реанимации, умер», — сказала она.

13:31 Семьям умерших в реанимации девочек, которые получили ожоги при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском, выплатят по 1 миллиону рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь правительства края Надежда Томченко.

13:37 Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал губернатора Хабаровского края, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.

«Смотрю, губернатор Хабаровского края (Сергей) Фургал сказал: «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный. Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора?» - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

13:48 Директор организации-владельца лагеря в Хабаровском крае и директор палаточного лагеря задержаны по делу о гибели детей в результате пожара, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

13:55 Медведев поручил уточнить количество палаточных лагерей.

13:58 Следователи проверят должностных лиц надзорных органов, которые должны были обеспечивать безопасность детей в лагере в Хабаровском крае, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

14:06 Общественная палата России возьмет на контроль расследование трагедии в Хабаровском крае, сообщила председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

15:03 МЧС РФ проведет внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха, заявил глава ведомства Евгений Зиничев.

15:33 Администрация города Комсомольска-на-Амуре выплатит по 200 тысяч рублей семьям детей, погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, сообщил представитель администрации города.

16:28 Внеплановая проверка пройдет во всех детских лагерях Краснодарского края после крупного пожара в палаточном лагере под Хабаровском, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

17:25 Министерство образования Пензенской области и контролирующие органы приступили к проверке детских лагерей региона после ЧП под Хабаровском, сообщила пресс-служба правительства области.

17:53 Олимпийский комитет России (ОКР) выразил соболезнования родственникам и близким детей, погибших при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском.

19:00 В палаточном лагере под Доброградом Владимирской области прошла тренировочная эвакуация.

19:26 4 ребёнка погибли на пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае. Следственный комитет России возбудил уголовное дело и уже задержал двух человек. В оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, подозреваются директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми» (учредитель и директор ООО «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков) и директор лагеря Максим Кузнецов.