Стало известно, за какой срок россияне могут накопить на автомобиль

Москва, 23 июля. Россиянин со средней зарплатой может накопить средства на новый автомобиль за 5,5 лет, к такому выводу пришли эксперты «Автостата».

Аналитики использовали при подсчетах самую распространенную в РФ (модальную) зарплату – 23,5 тысячи рублей. При этом специалисты не учитывали другие траты, а предполагали, что все накопленные средства будут потрачены на покупку автомобиля. Кроме того, расчет производился без учета возможности взять кредит.

Средневзвешенная цена автомобиля в РФ по данным за первое полугодие текущего года составила 1,52 млн рублей. Таким образом, чтобы россиянину с зарплатой в 23,5 тысячи рублей купить автомобиль нужно 65 месяцев или почти 5,5 года. Эксперты отмечают, что в зависимости от региона проживания и выбранного автомобиля эти данные будут меняться.

Ранее в Сети появились изображения нового внедорожника Suzuki XL6 еще до официальной презентации. На снимке новейший Suzuki XL6 запечатлен без какого-либо камуфляжа.