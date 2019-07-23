Условия завершения войны в Донбассе назвали в Германии

Москва, 23 июля. Президент Украины Владимир Зеленский получит шанс изменить ситуацию в Донбассе, если проведет чистку во властных структурах и будет говорить с жителями региона, считает немецкий парламентарий из правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Хердт.

«Я думаю, если он использует свою власть полностью и проведет серьезную чистку во властных структурах, во всех подконтрольных институтах, которые в противном случае не позволят делать ему его работу, у него появится реальный шанс изменить ситуацию в Донбассе», — заявил Хердт в интервью РИА Новости.

Немецкий депутат подчеркнул, что конфликт в Донбассе будет решен, если Зеленский примет решение «говорить с людьми, дать им определенные преимущества, говорить о федерализме».

Он также добавил, что Зеленский не сможет оправдывать свои провалы сопротивлением парламента, поскольку его партия «Слуга народа» выигрывает выборы в Верховную раду.

«Все видят сейчас, что военный путь — это не решение, нужно говорить с людьми там. Он отправил положительные сигналы, когда он признал права тех людей, Порошенко никогда этого не делал. Он признал их право использовать русский язык и признал их право на определенный суверенитет в рамках украинских границ», — обратил внимание депутат.

Он выразил уверенность, что общественность увидит положительный результат, если президент Украины будет защищать эту позицию в парламенте.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Киев начал вести военные действия против Донецка и Луганска, когда они после государственного переворота в стране заявили о своей независимости. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать на различных международных площадках, в том числе в Минске. Однако, несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки идут до сих пор.

Ранее во вторник глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что жители Донбасса могут получить расширенные права на использование русского языка в регионе. По его словам, это соответствует Европейской хартии о языках и не противоречит основному закону Украины.

В то же время Разумков напомнил, что единственные «красные линии», которые были очерчены президентом Украины Владимиром Зеленским, это то, что украинский язык является единственным государственным языком в стране.

В воскресенье, 21 июля, на Украине прошли внеочередные парламентские выборы, сообщала «Газета.ру». 225 парламентариев — половина депутатского корпуса — будут избраны по партийным спискам, другая половина — в мажоритарных округах. Партия «Слуга народа» сохраняет лидерство после обработки 92,33% протоколов (43,11% голосов). На втором месте оказалась фракция Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — за жизнь» — 13,03%. На третьем — «Батькивщина» бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко (8,17%). Далее следуют «Европейская солидарность» бывшего главы государства Петра Порошенко (8,15%), партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» с 5,87%.

Официальные результаты Центральная избирательная комиссия опубликует до 5 августа включительно.