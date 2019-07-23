Вильфанд оправдался за свой прогноз о теплых днях лета

Москва, 23 июля. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал Федеральному агентству новостей сообщения метеорологов о резком похолодании в Центральной России в конце этой и начале следующей недели.

«Год на год не приходится, — оправдал свой предыдущий прогноз собеседник ФАН. — Если брать весь инструментальный период наблюдений за климатом, а это 140 лет, то действительно, самые теплые дни лета в европейской части России — это 31 июля и 1 августа».

Напомним, чуть меньше месяца назад Вильфанд рассказал «Российской газете» о том, что самые теплые дни лета в средней полосе с наибольшей вероятностью наступят в конце июля.

Если же говорить о ближайшей десятидневке, пояснил метеоролог в интервью ФАН, то, согласно климату, самые теплые дни у нас — это шестая пятидневка июля и первая пятидневка августа.

«В каждом конкретном году самые теплые дни лета приходятся на разные периоды. Не исключено, что в этом году они нас еще ждут», — резюмировал собеседник ФАН.

23 июля главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в интервью «Российской газете» предупредила о резком похолодании в конце июля. Это связано с приходом холодного арктического воздуха в Центральную Россию. Если в предстоящую субботу воздух еще прогреется до 20 градусов, то в начале следующей недели дневная температура опустится до 14-15 градусов.

Как правило, такое похолодание не держится долго, отметила Позднякова. Вероятно, самыми холодными будут понедельник и вторник следующей недели. Потом благодаря ясной и ветреной погоде столбик термометра все-таки доберется до отметки в 20 градусов, добавила Позднякова.