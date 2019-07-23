Госдума может принять закон о возвращении курилок в аэропорты до конца года

Москва, 23 июля. Госдума в ходе текущей осенней сессии планирует рассмотреть закон о возвращении комнат для курения в аэропорты. Об этом журналистам рассказал глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Напомним, что в 2013 году Госдума приняла так называемый «антитабачный» закон, который запрещает курение в школах, вузах, больницах, магазинах, стадионах и стадионах. Позже депутаты приняли поправки, которые также запрещают курение в кафе, ресторанах, гостиницах, в поездах, самолетах, а также на территории вокзалов и аэропортов.

Однако в конце 2017 года депутат Сергей Боярский предложил вернуть в аэропорты специальные помещения, предназначенные для курения. Комитет по транспорту и комитет по охране здоровья поддержал данную инициативу, однако министерство здравоохранения РФ выступило против возвращения курилок.

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов полагает, что законопроект Боярского сможет защитить права тех, кто не курит. По его словам, в настоящий момент пассажиры-курильщики, которым приходится часами сидеть в транзитных зонах, вынуждены курить тайком в туалетах. И никакие штрафы их не останавливают. При этом табачный дым вредит остальным пассажирам. Возвращение же курилок может соблюсти интересы обеих категорий граждан.