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Кличко вызвали на допрос в украинское бюро расследований

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Кличко вызвали на допрос в украинское бюро расследований

Киев, 23 июля. Мэра Киева Виталия Кличко вызвали на допрос в государственное бюро расследований по делу о земельных махинациях.

Как сообщает портал «Страна.ua», Кличко вручили повестку с требованием явиться на допрос в госбюро. Допрос назначен на пятницу, 26 июля. Ранее издание сообщало, что госбюро Украины инициировало расследование против Кличко, подробности дела не сообщаются.

Ранее стало известно, что экс-президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом 11 уголовных дел. Бывшему гаранту вменяют злоупотребление властью и служебным положением, госизмену, узурпацию судебной власти и незаконное завладении телеканалом «Прямой» и ряд других обвинений.

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