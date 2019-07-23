«Умеренная оппозиция» открыла огонь из РСЗО по жителям Сирии на севере Хамы

Боевики исламистской группировки «Джейш Аль-Наср», связанной с «Джебхат ан-Нусрой»1 (деятельность запрещена в РФ), открыли огонь из реактивной системы залпового огня «Град» по населенным пунктам Аль-Хувейз, Кафр-Яхуд, Керназ и Масьяф на севере Хамы, передает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии.

Исламисты заявляли, будто бы открывали огонь только по позициям Сирийской арабской армии (САА), но все это звучит как лишь оправдание собственных действий. Фактом остается одно: удары бандгрупп «Джейш Аль-Наср» пришлись не по позициям войск САР, а по гражданским объектам и домам мирных граждан вблизи линии разграничения.

Так, по сообщению местного источника в соцсети Facebook (@abbad.syriadze.7), обстрелу, в частности, подвергся госпиталь в Масьяфе. Один снаряд разорвался рядом с автомобильной стоянкой на въезде в больницу со стороны трассы D35. В результате погибли женщина и несовершеннолетняя девочка, которую родители привезли на лечение. Глава семьи остался жив, так как находился во время взрыва в автомобиле.

Причем сам факт данного обстрела исламисты не отрицают. Соответствующее сообщение было опубликовано одним из ресурсов боевиков в социальной сети Twitter.

#الجيش_السوري_الحر#الجبهة_الوطنية_للتحرير#حماة

حملة قصف مكثفة على مواقع وتجمعات عصابات الأسد ومعسكرات الاحتلال الروسي في ريف حماة بصواريخ الغراد رداً على المجازر التي ترتكبها طائراتهم بحق أهلنا المدنيين. pic.twitter.com/bkiWBPocOh — جيش النصر (@AlnasarArmy) July 22, 2019

Ранее также стало известно, что террористы заняли крупный госпиталь в Идлибе, переоборудовав его в свой штаб. Теперь гражданские лица не могут получать там медпомощь. Подобная практика с захватом важнейших объектов инфраструктуры в зоне оккупации боевиками практикуется постоянно. Таким образом, местное население продолжает систематически страдать в результате деятельности джихадистов.

Примечательно, что «Джейш Аль-Наср» является частью Сирийской свободной армии (ССА), однозначно относимой Западом к так называемой умеренной оппозиции. Однако вместо включения в процесс урегулирования данное формирование продолжает сопротивление заодно с «Ан-Нусрой» в момент действия режима тишины, заметил в интервью ФАН ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«В результате преступлений боевиков, которых западные государства называют «оппозиционерами», в Идлибе действительно вновь и вновь происходят такие трагедии. Ряд из этих бандгрупп также поддерживается Турцией. Конечно, такое не должно продолжаться, и правительственные войска поступают правильно, отвечая на данные выпады террористов наступлениями. Однако это, в свою очередь, подвергается критике и обвинениям со стороны США и их союзников», — подчеркнул эксперт.

Таким образом, Вашингтон занимает крайне лицемерную позицию, ведь в то время как вынужденные удары САА по расположениям джихадистов он называет «агрессией», обстрелы «оппозиции» в жилых кварталах американцами игнорируются. То есть так называемые демократические ценности работают для США лишь в одном направлении.

«Запад не замечает тех ударов, которые наносятся не по его интересам. Бомбардировки же ВКС РФ и ВВС САР против террористов он всячески порицает, утверждая, якобы из-за этого страдают гражданские лица. В этом в очередной раз проявляются стремления Соединенных Штатов, которым не нужна стабилизация в Идлибе и в целом в САР, а также сохранение законного правительства арабской республики у власти», — обратил внимание востоковед.

Наименования для тех или иных группировок, под которыми бандформирования затем фигурируют в подконтрольном США сегменте прессы, американцы тоже придумывают исходя из собственных целей и задач. В действительности же под той или иной формулировкой может скрываться нечто совсем иное, как в случае с сочетанием «умеренная оппозиция».

«Сам по себе этот термин абсурден. Применять его по отношению к фактически вооруженным бандитским группировкам, которые уже не один год действуют против законно избранного руководства — это просто нонсенс! На слух «умеренная оппозиция» ассоциируется с некой исключительно политической силой, но в САР это не так, а значит такое наименование неприменимо. «Умеренная оппозиция» не может выступать с оружием, а тем более против мирных граждан», — заключил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.