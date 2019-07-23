Клинцевич назвал инцидент с южнокорейскими пилотами попыткой копировать США

Москва, 23 июля. Военному атташе Республики Корея вручили ноту из-за опасных действий южнокорейских пилотов при сопровождении российских и китайских самолетов над Японским морем. Инцидент прокомментировал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В Минобороны РФ сообщили, что пилоты южнокорейских истребителей F-16 пересекли курс российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС над Японским морем, когда те совершали патрулирование.

«К этому могу только добавить, что попытки Сеула даже терминологически копировать своего старшего партнера – США, угрожая России жесткими мерами, – по меньшей мере смешны. И не имеет никакого значения, являются ли эти попытки следствием необъективной оценки своей роли в мире, или чего-то иного», — заявил Клинцевич.

Сенатор выразил уверенность, что фейковая новость южнокорейской стороны является частью глобального плана демонизации России, который США, координируя его со своими союзниками, реализует в разных уголках мира – в Венесуэле, в центре Европы, на Дальнем и Ближнем Востоке.

«Жаль, что Корея стала игрушкой в чужих руках», — подытожил сенатор.

Ранее в Минобороны РФ действия южнокорейских пилотов назвали воздушным хулиганством. В российском ведомстве подчеркнули, что экипажи ВКС РФ строго выдерживали заданный режим полета, нарушений воздушного пространства Южной Кореи и Японии допущено не было.