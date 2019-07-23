Галкин снял на видео пьяную шутку Пугачевой

Юрмала, 23 июля. Известный юморист Максим Галкин выложил в Instagram ролик с застолья после завершения фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву», который проходил этим летом в Юрмале.

На видео можно заметить его супругу Аллу Пугачеву и саму Вайкуле, которые сидят за столиком на веранде. Вайкуле пытается подвести итог «Рандеву», при этом слово «фестиваль» дается ее не с первого раза. Объясняя свое косноязычие, Вайкуле признается, что они с Пугачевой немного выпили, но при этом ничего не ели.

«Закончился фестиваль, мы сидим-отдыхаем. Обсуждаем артистов. Всех хвалим. Выпили вот столечко. Дорогие друзья, у меня совет. Когда вы пьете, не ешьте. А когда начинаете есть, больше не пейте», — резюмировала певица.

Пугачева со своей стороны вставляла различные ремарки и даже позволила себе пьяную шутку в адрес снимающего застолье Галкина. На шутливое возмущение своего мужа она ответила: «Ну а что такое? Юмор. Юмор ниже пояса — это очень модно».

Пугачева и Галкин приехали в Латвию в начале июля, чтобы отдохнуть. В настоящий момент они вместе с детьми проживают в особняке в Юрмале. В июле звездная пара посетила организованный Вайкуле фестиваль «Лайма. Рандеву», который прошел в Юрмале.

Отметим, что многие интернет-пользователи высказывали предположение, что между Пугачевой и Вайкуле случился конфликт. Они обратили внимание на то, что королева российской эстрады приехала в Латвию со скандалом (отправляясь в соседнюю страну, певица прибыла на перрон московского вокзала на личном автомобиле) и что Вайкуле не встретила ее в Риге. Однако, судя видео Галкина, никакой ссоры между артистками не происходило.