МВД столицы предостерегло москвичей от выхода на незаконные акции Навального

Москва, 23 июля. Полиция Москвы призвала жителей города и гостей столицы не принимать участие в несогласованном мероприятии 27 июля на Тверской улице. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

«Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в столичную мэрию не поступало уведомлений о согласовании публичного мероприятия, поэтому оно может представлять потенциальную угрозу безопасности жителей и гостей столицы.

По словам главы управления информации и общественных связей столичного главка МВД РФ Юрия Титова, сотрудники полиции будут предпринимать все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности жителей и гостей Москвы.

Ранее скандальный блогер Алексей Навальный заявил о намерении провести несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы 27 июля, чтобы потребовать допуска «независимых кандидатов» к выборам в Мосгордуму.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы. Причиной отказа стало большое количество брака в подписных листах в поддержку кандидатов. В частности, в подписных листах юриста «ФБК» Любови Соболь было обнаружено 14,67% недействительных подписей. При этом допустимый законом порог бракованных подписей равняется 10%. Кроме того, Мосгоризбирком обнаружил большое количество брака в подписных листах Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова и Сергея Митрохина.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, посвященное незаконным методам предвыборной борьбы, которые применялись представителями так называемой оппозиции. В расследовании под названием «Анатомия протеста» рассказывается о работе подпольных «художественных мастерских», где осуществлялась фальсификация подписей.

Так, сотрудники полиции обнаружили целую «фабрику» по фальсификации подписных листов в поддержку «независимых кандидатов», а специалисты МВД и Мосизбиркома нашли «мертвые души», которые поддержали своими автографами «независимых кандидатов».