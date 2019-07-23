Итальянский политик назвал выборы в Раду полным провалом Порошенко

Рим, 23 июля. Предварительные результаты выборов в Верховную раду демонстрируют полный провал экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил член итальянской партии «Лига» Джианматтео Феррари.

Итальянский политик отметил, что предварительные итоги парламентских выборов на Украине демонстрируют очередное поражение экс-президента Петра Порошенко. По его словам, провал партии Петра Порошенко на выборах свидетельствует о том, что народ Украины устал от безответственной политики, которая привела к гражданской войне и экономическому краху страны.

«Очередное поражение Порошенко и его партии показывает, что украинский народ устал от бессмысленной политики, подразумевающей, что «брат идет против брата», я имею в виду абсурдную войну в Донбассе, ставшую результатом переворота на майдане в 2014 году», — пояснил Феррари.

Он также выразил надежду, что новое руководство Украины будет осуществлять более взвешенную политику. Феррари подчеркнул, что Украина должна стать «мостом мира», а также политического и экономического диалога между Россией и Европейским союзом, передает РИА Новости.

21 июля на Украине состоялись досрочные выборы в Верховную раду. По предварительным данным, в украинский парламент прошла партия «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

Напомним, весной 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.