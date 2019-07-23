Екатерина Андреева устроила фотосессию в образе русалки

Москва, 23 июля. Известная телеведущая Екатерина Андреева устроила необычную подводную фотосессию в рамках занятия йогой. При этом сама она пошутила, назвав себя русалкой.

«Русалок звали? А вот они! А Сирен, которые зазывали-охмуряли моряков? Эти существа по легенде олицетворяют прекрасную, изменчивую и коварную гладь моря — думаешь, вот она мель, а там — бац. Глубина или острый утес», — комментирует Андреева свои фотографии.

Журналистка также развеяла красивый миф о коварных сиренах, которые заводили корабли прямо на скалы. Согласно Гомеру, сирены прекрасным голосом и завораживающим взглядом манили моряков.

По словам Андреевой, у этой красивой легенды есть реальные исторические корни, однако они имеют куда более прозаическую природу. Прекрасные сирены на деле были морскими котиками, которые лежали на скалах. Моряки принимали их крик за человеческий и направляли свои суда в туман, где те разбивались о скалы. Большинство подписчиков оценило и сами фотографии «русалки», и небольшое эссе их обладательницы.

Екатерина Андреева известна российским зрителям, как ведущая программы «Время». По итогам 2010 года вошла в десятку самых популярных телеведущих России по версии TNS Россия. В мае прошлого года руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов заявил, что Андреева и Виталий Елисеев возвращаются в выпуски новостной программы «Время». Клейменов пришел на смену Андреевой в феврале 2018 года. Он был ведущим основных выпусков программы европейской части России.