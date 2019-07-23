Малькевич указал на сильные стороны и недоработки закона по идентификации в e-mail

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и группа его заместителей внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий ряд изменений при пользовании электронной почтой. В частности, законопроект предусматривает идентификацию пользователей e-mail по номеру телефона, а почтовым сервисам будет вменено в обязанность ограничивать передачу электронных писем с информацией, запрещенной в РФ.

В комментарии для Федерального агентства новостей сенатор Клишас обратил внимание на антитеррористическую направленность этого законопроекта. По его мнению, новый закон сможет поставить заслон преступлениям, направленным против общественной безопасности, например, заведомо ложным сообщениям об акте терроризма, которые направляются с анонимного электронного адреса.

«Речь идет о действиях, создающих опасность гибели людей, либо наступления других общественно опасных последствий, — отметил российский сенатор. — Подобные действия наносят серьезный ущерб и гражданам, и государству в целом».

Дело в том, что правоохранители, даже почти наверняка зная, что сообщение о готовящемся теракте является ложным, по закону должны действовать, исходя из презумпции реальной опасности. По всем поступившим анонимным сообщениям о якобы готовящихся терактах проводятся проверки, а также обязательная эвакуация граждан, что, естественно, вызывает у людей чувство страха, незащищенности и дискомфорта.

«Кроме того, нарушаются нормальные графики работы различных организаций и предприятий», — отметил Клишас.

Напомним, в 2018 году по многим регионам России прокатилась волна анонимных звонков и электронных сообщений о минировании торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей. Только в Москве ущерб от таких сообщений составил более 150 миллионов рублей, было эвакуировано более двух миллионов человек.

Поток анонимных писем о «минировании» различных учреждений не прекратился и в 2019 году. Такие письма получали школы Барнаула, Волгограда и других городов, что приводило к срыву учебного процесса.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что новый закон позволит предотвращать подобные преступления еще на стадии подготовки: идентификация пользователей электронной почты позволит предупредить возможные теракты или, к примеру, блокировать сообщения о ложных минированиях. Таким образом, идентификация нужна исключительно для безопасности самого пользователя, а преступников можно будет вычислить и привлечь к ответственности, считают авторы документа.

Кроме того, законопроект предусматривает борьбу со спамом и другими нежелательными рассылками, а также ограничение передачи сообщений, содержащих информацию, нарушающую законодательство РФ, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Авторы отмечают, что реализация их инициативы не потребует дополнительных трат из бюджета.

Закон требует доработки

Положения законопроекта, попавшие в распоряжение СМИ, вызвали серьезную критику со стороны как некоторых политиков, так и интернет-сообщества. Так, предложения Клишаса раскритиковал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, который счел новый закон антиконституционным и неисполнимым. Более чем сдержанные комментарии последовали из Госдумы, закон также раскритиковали в Mail.ru Group.

Основные вопросы, на которые пока нет ответа, и которые придется прорабатывать специалистам прежде, чем закон можно будет рассматривать в Госдуме, следующие:

— Будет ли защищены личная переписка, а также личные данные пользователей, и как это будет происходить? — Есть ли вероятность, что данные пользователей попадут в третьи руки, и как этого избежать? — Каким образом и кем будет проводиться проверка писем на предмет соответствия их содержания российскому законодательству?

На все эти вопросы ответа пока нет, отмечает в комментарии Федеральному агентству новостей председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«В таком виде закон (предложенный членами Совфеда) действительно неправильный и неисполнимый, — отметил он. — В очередной раз вместе с важными правильными вещами отдельные параграфы, как специально, написаны некорректно. Поэтому проект закона превратился в легкую мишень для издевок, шуток, критики и стеба».

Малькевич подчеркнул, что никакая перлюстрация писем у нас в законодательно невозможна, и Конституцию РФ никто нарушать не собирается.

«Однако, некоторые положения закона как будто специально написаны, чтобы либеральная общественность начала голосить, что «кровавый режим» хочет залезть к ним в самое ценное и сокровенное, — говорит эксперт. — Кроме того, у нас уже есть пакет законов о противодействии экстремисткой деятельности, который предложенный законопроект во многом дублирует».

По мнению Малькевича, явные недоработки закона могут привести к тому, что, как говорится, вместе с водой выплеснут и младенца: важное положение о борьбе с анонимностью в Интернете.

«Идентификация пользователей в Интернете необходима, — считает член ОП РФ. — А идентификация пользователей электронной почты ничем не отличается от требований привязки мессенджеров к номеру телефона, уходу от анонимности и в социальных сетях и т. д. Весь мир уходит от анонимности, кто бы ни пытался убедить нас в обратном. И это абсолютно правильно, потому что за свои слова, поступки, действия человек должен отвечать, в том числе в Интернете. А не так: анонимно нагадил и убежал. Так быть не должно», — говорит Александр Малькевич.

По словам Малькевича, его очень беспокоит тенденция, когда берется правильная идея и в нее как будто сознательно закладываются ошибки. Чтобы этого избежать, Фонд защиты национальных ценностей инициировал создание рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей Интернета, его развитию и обеспечению безопасности. Группа планирует начать работу 1 августа с подготовки замечаний к законопроекту, предложенному сенатором Андреем Клишасом.