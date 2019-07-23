Джонсон назвал дату выхода Британии из ЕС

Лондон, 23 июля. Избранный новым лидером Консервативной партии и премьер-министром Великобритании Борис Джонсон заявил, что Королевство выйдет из Евросоюза до 31 октября текущего года.

«Мы проведем Brexit 31 октября», — приводит слова Джонсона AFP.

Заявление о Brexit новоизбранный премьер Британии сделал сразу после избрания на пост, выступая перед членами Консервативной партии Британии.

Во вторник стало известно, что Джонсон возглавит британскую Консервативную партию. На следующий день он должен занять должность главы правительства. Британская королева Елизавета II примет отставку Мэй в среду и попросит нового премьера создать новое правительство. Назначения на основные посты, по предварительным данным, будут объявлены в тот же день вечером.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал будущее Великобритании при Борисе Джонсоне. Пушков считает, что выход Британии из ЕС при Джонсоне неизбежен. При этом в королевстве усилится внутренняя нестабильность, считает сенатор.