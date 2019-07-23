Гоген Солнцев отпустил свою пожилую жену на отдых с другим мужчиной

Москва, 23 июля. Шоумен Гоген Солнцев отпустил свою супругу Екатерину Терешкович отдыхать с другом детства. Об этом звезда шоу-бизнеса рассказал на своей странице в Instagram.

Пожилая жена одиозного режиссера на протяжении нескольких месяцев лечилась от алкогольной зависимости и, по словам Солнцева, весьма успешно. Шоумен отметил, что за его 64-летнюю супругу не стоит сейчас беспокоиться — «с ней полный порядок».

«Каждый человек может утомиться. Сейчас все хорошо. Была эмоциональная нагрузка. Выдались нелегкие несколько месяцев. Было тяжело. Но все идет на поправку», — пояснил 38-летний Солнцев.

По его словам, в ближайшее время Терешкович отправится отдыхать с другим мужчиной — другом детства.

«Возраст друга на молодость не претендует, поэтому отпускаю ее с ним с легким сердцем! Пусть отдохнет игривая кошечка! В светлый путь, Катюша!» — добавил Солнцев.

В социальных сетях многие считают, что романтические отношения между Терешкович и Солнцевым выдуманные. Интернет-пользователи полагают, что пара на своем романе пытается заработать деньги, посещая различные ток-шоу. Сам же Солнцев не раз говорил, что без ума от своей пассии.

Правда, в последнее время в отношениях влюбленных пошла трещина. Поводом для раздора стало пристрастие Терешкович к спиртным напиткам.