В Минобороны назвали действия летчиков ВВС Южной Кореи воздушным хулиганством

Москва, 23 июля. Действия летчиков Военно-воздушных сил (ВВС) Южной Кореи при сопровождении российских и китайских самолетов над Японским морем в Москве расценивают как хулиганство, заявил командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Кобылаш отметил, что российские экипажи строго выдерживали заданный режим полета, нарушений воздушного пространства Южной Кореи и Японии допущено не было.

«Удаление от спорных островов ближайшего к ним самолета авиагруппы составляло более 25 км. Поэтому действия южнокорейских экипажей необходимо расценивать как воздушное хулиганство», — заявил командующий дальней авиацией ВКС РФ.

В настоящий момент все самолеты, выполнявшие патрулирование, вернулись на аэродромы базирования. По факту неправомерных действий южнокорейской авиации военному атташе республики была вручена соответствующая нота.

В Минобороны РФ сообщили, что пилоты южнокорейских истребителей F-16 пересекли курс российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС над Японским морем, когда те совершали патрулирование.